São José dos Campos, Taubaté e Tremembé foram responsáveis por 60% do saldo positivo de emprego da RMVale em 2026, no período de janeiro a maio, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego.
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Os três municípios somam 4.805 empregos criados em cinco meses, em um saldo positivo total de 8.092 postos de trabalho na região.
São José lidera com 2.037 empregos gerados de janeiro a maio, depois Taubaté (1.461) e Tremembé (1.307), as únicas cidades que passaram de 1.000 empregos gerados em cinco meses.
Guaratinguetá (592 empregos) e Caçapava (494) completam o ‘top 5’ da região. O grupo dos cinco municípios gerou 5.891 postos de trabalho nos cinco meses e foi responsável por 73% do saldo positivo da região.
Região
A RMVale gerou 1.239 empregos com carteira assinada em maio e anotou crescimento de 35% comparado ao saldo de abril, de 915. Na comparação com maio de 2025, mês com 1.753 empregos gerados na região, a redução foi de 29%.
O saldo acumulado dos primeiros cinco meses de 2026 é de 5.043 empregos, com 141.674 admissões e 136.631 desligamentos. O resultado representa o menor saldo acumulado para o período desde 2020, quando a região perdeu 26.223 empregos de janeiro a maio, em plena pandemia.
Nos últimos 12 meses, de junho de 2025 a maio de 2026, o saldo da região é positivo em 6.911 postos de trabalho.
Saldo negativo
Considerando apenas o saldo negativo, a RMVale acumulou 3.049 empregos perdidos, sendo que a maioria foi cortada em Caraguatatuba (-962), Jacareí (-860), Ubatuba (-631), São Sebastião (-283) e Cachoeira Paulista (-152).
No geral, 29 cidades da RMVale tiveram saldo positivo de emprego de janeiro a maio de 2026 e outros 10 municípios perderam postos de trabalho.