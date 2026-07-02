São José dos Campos, Taubaté e Tremembé foram responsáveis por 60% do saldo positivo de emprego da RMVale em 2026, no período de janeiro a maio, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego.

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Os três municípios somam 4.805 empregos criados em cinco meses, em um saldo positivo total de 8.092 postos de trabalho na região.