O Taubaté apresentou nesta quinta-feira (2) uma camisa comemorativa em celebração aos 100 anos do título do Campeonato Paulista do Interior de 1926, uma das conquistas mais marcantes da história do clube. O novo uniforme resgata características da época e já está disponível para os torcedores.
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O modelo foi desenvolvido pela Junpe Uniformes e presta homenagem ao segundo dos quatro títulos do interior conquistados pelo Alviazul. A camisa é predominantemente branca, seguindo o padrão utilizado na década de 1920, com gola estilizada e o escudo histórico usado pelo clube durante a campanha vitoriosa.
Nas costas, o uniforme traz uma referência ao centenário da conquista. O título foi garantido em 7 de novembro de 1926, quando o Taubaté venceu o Lemense por 2 a 1, na decisão disputada em São Paulo.
Naquela partida histórica, o time comandado pelo técnico Renato Granadeiro Guimarães entrou em campo com Moreira; Luiz Simi e Adalgiso Simi; José Antônio, Júlio e Chester; Ricardo Piccina, Alberto Magionti, Ismael Alvarenga, Euclydes e Romeu Simi.
Além da conquista de 1926, o Taubaté também levantou o troféu do Campeonato Paulista do Interior em 1919, 1928 e 1942. Os títulos foram recentemente homologados pela Federação Paulista de Futebol (FPF) como equivalentes à atual Série A2 do Campeonato Paulista, consolidando o Burro da Central como o maior campeão da história do segundo nível estadual.
A nova camisa comemorativa já pode ser adquirida na Loja do Burro, localizada no Via Vale Shopping, em Taubaté.