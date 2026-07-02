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JOAQUINZÃO

Taubaté lança camisa especial ao centenário do título do interior

Por Marcos Eduardo Carvalho | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Arquivo Taubaté
Taubaté lança camisa especial ao centenário do título do interior
Taubaté lança camisa especial ao centenário do título do interior

Taubaté apresentou nesta quinta-feira (2) uma camisa comemorativa em celebração aos 100 anos do título do Campeonato Paulista do Interior de 1926, uma das conquistas mais marcantes da história do clube. O novo uniforme resgata características da época e já está disponível para os torcedores.

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O modelo foi desenvolvido pela Junpe Uniformes e presta homenagem ao segundo dos quatro títulos do interior conquistados pelo Alviazul. A camisa é predominantemente branca, seguindo o padrão utilizado na década de 1920, com gola estilizada e o escudo histórico usado pelo clube durante a campanha vitoriosa.

Nas costas, o uniforme traz uma referência ao centenário da conquista. O título foi garantido em 7 de novembro de 1926, quando o Taubaté venceu o Lemense por 2 a 1, na decisão disputada em São Paulo.

Naquela partida histórica, o time comandado pelo técnico Renato Granadeiro Guimarães entrou em campo com Moreira; Luiz Simi e Adalgiso Simi; José Antônio, Júlio e Chester; Ricardo Piccina, Alberto Magionti, Ismael Alvarenga, Euclydes e Romeu Simi.

Além da conquista de 1926, o Taubaté também levantou o troféu do Campeonato Paulista do Interior em 1919, 1928 e 1942. Os títulos foram recentemente homologados pela Federação Paulista de Futebol (FPF) como equivalentes à atual Série A2 do Campeonato Paulista, consolidando o Burro da Central como o maior campeão da história do segundo nível estadual.

A nova camisa comemorativa já pode ser adquirida na Loja do Burro, localizada no Via Vale Shopping, em Taubaté.

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