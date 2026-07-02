O Taubaté apresentou nesta quinta-feira (2) uma camisa comemorativa em celebração aos 100 anos do título do Campeonato Paulista do Interior de 1926, uma das conquistas mais marcantes da história do clube. O novo uniforme resgata características da época e já está disponível para os torcedores.

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O modelo foi desenvolvido pela Junpe Uniformes e presta homenagem ao segundo dos quatro títulos do interior conquistados pelo Alviazul. A camisa é predominantemente branca, seguindo o padrão utilizado na década de 1920, com gola estilizada e o escudo histórico usado pelo clube durante a campanha vitoriosa.