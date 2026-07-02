Um acidente na rodovia Presidente Dutra em Guaratinguetá interditou totalmente a pista no sentido São Paulo na manhã desta quinta-feira (2) após colisão traseira entre dois caminhões, no km 65,4. A ocorrência, de acordo com a concessionária RioSP, deixou uma vítima leve, removida pelo Samu, uma pessoa ilesa e oito quilômetros de congestionamento.

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O Centro de Controle Operacional da RioSP foi acionado às 9h48 para atendimento da ocorrência. O acidente envolveu dois caminhões e ocorreu na pista sentido São Paulo.