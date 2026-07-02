Um acidente na rodovia Presidente Dutra em Guaratinguetá interditou totalmente a pista no sentido São Paulo na manhã desta quinta-feira (2) após colisão traseira entre dois caminhões, no km 65,4. A ocorrência, de acordo com a concessionária RioSP, deixou uma vítima leve, removida pelo Samu, uma pessoa ilesa e oito quilômetros de congestionamento.
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O Centro de Controle Operacional da RioSP foi acionado às 9h48 para atendimento da ocorrência. O acidente envolveu dois caminhões e ocorreu na pista sentido São Paulo.
De acordo com a concessionária, houve colisão traseira entre os veículos de carga. Após o impacto, parte da carga de piso e cimento caiu sobre a pista, o que exigiu bloqueio total da via para atendimento, sinalização e limpeza do trecho.
A RioSP informou que uma vítima leve foi removida pelo Samu para atendimento médico. Outra pessoa saiu ilesa. Não havia, no informe inicial, detalhe sobre a causa da batida ou previsão exata para liberação total da pista.
O acidente bloqueou totalmente a pista sentido São Paulo e causou oito quilômetros de congestionamento. A lentidão atingiu motoristas que seguiam pelo corredor entre o Vale Histórico, Aparecida, Guaratinguetá e demais cidades do Vale do Paraíba.
A concessionária orientou os motoristas a redobrar a atenção ao passar pela região e consultar os canais oficiais para informações atualizadas de tráfego. Quem tem viagem marcada pelo trecho deve verificar a situação antes de entrar na rodovia.
Às 11h10, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) informou que a faixa da esquerda, no sentido São Paulo, estava prestes a ser liberada.