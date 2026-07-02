02 de julho de 2026
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DESCARTE IRREGULAR

Força-tarefa recolhe 23 toneladas de lixo em bairro de Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMT
Ação de limpeza no bairro Jardim Paulista, Taubaté
Ação de limpeza no bairro Jardim Paulista, Taubaté

Uma ação de força-tarefa voltada à recuperação de áreas degradadas resultou na retirada de 23 toneladas de lixo e entulho do bairro Jardim Paulista, em Taubaté. A operação ocorreu na manhã de quarta-feira (1º), com foco no combate à dengue e na segurança pública.

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Os trabalhos foram inicialmente realizados na avenida Monsenhor Luís Gonzaga de Moura, devido a denúncias da comunidade sobre o descarte incorreto de lixo no local. Foram utilizadas retroescavadeiras e três caminhões para a retirada de resíduos.

Além de recolherem o lixo e o entulho, as equipes realizaram capina e roçada em cerca de 600 metros quadrados.

Essa foi a primeira atividade da equipe integrada e contou com a participação da Fiscalização de Posturas, da GCM (Guarda Civil Municipal), da Secretaria de Serviços Públicos e Zeladoria, da Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal e do CAS (Controle de Animais Sinantrópicos).

A nova força-tarefa deverá atuar em outras regiões do município, priorizando o atendimento a denúncias e locais já identificados pelas equipes da Prefeitura com a necessidade de limpeza.

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