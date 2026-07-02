Uma ação de força-tarefa voltada à recuperação de áreas degradadas resultou na retirada de 23 toneladas de lixo e entulho do bairro Jardim Paulista, em Taubaté. A operação ocorreu na manhã de quarta-feira (1º), com foco no combate à dengue e na segurança pública.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os trabalhos foram inicialmente realizados na avenida Monsenhor Luís Gonzaga de Moura, devido a denúncias da comunidade sobre o descarte incorreto de lixo no local. Foram utilizadas retroescavadeiras e três caminhões para a retirada de resíduos.