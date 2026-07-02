A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) lidera o ranking paulista da violência com 8 das 15 cidades com a mais alta taxa de vítimas de homicídio por 100 mil habitantes do estado, segundo dados da SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo).
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O levantamento é feito por OVALE e compara as 100 maiores cidades paulistas com base nos dados oficiais do governo estadual. O indicador leva em conta o número de pessoas mortas em homicídios nos últimos 12 meses – junho de 2025 a maio de 2026.
Nesse intervalo, a região acumula 286 mortes em homicídios contra 259 no período anterior, um aumento de 10,42%. Nos primeiros cinco meses de 2026, o Vale registrou 122 pessoas assassinadas (120 homicídios e dois latrocínios) contra 113 no mesmo período do ano passado, variação de 8%.
Cidades no ranking da violência
Lorena mantém a primeira colocação do ranking paulista com 29,46 vítimas de homicídio por 100 mil habitantes. A cidade registrou 25 mortes nos últimos 12 meses. O município lidera a violência no estado desde meados do ano passado.
Ubatuba retomou a segunda colocação com 24,74 vítimas por 100 mil e 23 mortes violentas em 12 meses.
Antes líder da violência no estado, Cruzeiro caiu para a terceira colocação com 24,01 vítimas por 100 mil e 18 mortes violentas em 12 meses.
Caraguatatuba manteve a quarta colocação do ranking estadual, com 20,76 vítimas por 100 mil e 28 pessoas assassinadas nos últimos 12 meses.
Pindamonhangaba é a quinta cidade do ranking paulista, com 27 mortes e taxa de 16,32 vítimas de homicídio por 100 mil. Araçatuba é a 6ª mais violenta do estado, com 27 mortes e taxa de 13,78 por 100 mil.
São Sebastião é a sétima colocada na lista estadual, com 13,49 vítimas por 100 mil e 11 assassinatos.
Três cidades de outras regiões aparecem na sequência: Votorantim (12,36), Itanhaém (10,95) e Bauru (10,69), respectivamente das regiões de Sorocaba, Baixada Santista e Bauru.
A 11ª cidade mais violenta é Caçapava, que registrou 10 mortes nos últimos 12 meses e taxa de 10,39 vítimas por 100 mil. Taubaté ocupa a 14ª colocação, com 28 óbitos e 9,01 vítimas por 100 mil.
Outros municípios do Vale
Guaratinguetá deixou as primeiras colocações e caiu para o 19º lugar, com 8,47 vítimas por 100 mil e 10 mortos em um ano.
São José dos Campos registrou aumento de 4,30 para 5,16 vítimas de homicídio por 100 mil e subiu da 67ª para a 47ª posição do ranking estadual da violência, com 36 mortes em 12 meses.
Jacareí melhorou a posição e passou da 37ª para a 49ª colocação na lista, com 4,99 vítimas por 100 mil e 12 pessoas mortas – números menores do que o levantamento anterior. Com isso, a cidade tem o melhor resultado da região, superando São José.
Três cidades têm as menores taxas de vítimas de homicídio por 100 mil habitantes do estado: Santa Bárbara d’Oeste (1,04) e duas zeradas: São Roque e São Caetano do Sul.