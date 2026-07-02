02 de julho de 2026
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PORTE ILEGAL

Homem armado com espingarda é preso em adega de Pindamonhangaba

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: < 1 min
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Divulgação
Apreensão em adega de Pindamonhangaba
Apreensão em adega de Pindamonhangaba

Policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) abordaram o suspeito durante patrulhamento e, com ele, localizaram uma espingarda Lerap calibre .28 gauge, com cano serrado e numeração suprimida.

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Além da arma, ele portava sete munições do mesmo calibre.

O armamento foi apreendido e o homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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