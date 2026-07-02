Policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) abordaram o suspeito durante patrulhamento e, com ele, localizaram uma espingarda Lerap calibre .28 gauge, com cano serrado e numeração suprimida.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Além da arma, ele portava sete munições do mesmo calibre.