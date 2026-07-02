Acidentes na rodovia Presidente Dutra entre Taubaté e São José dos Campos complicam o trânsito na manhã desta quinta-feira (2), com registros em Caçapava, São José dos Campos e trecho próximo a Taubaté.
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As ocorrências, informadas pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), tiveram quedas de motocicleta, colisões com automóveis e caminhão, além de animal na pista, com reflexos principalmente no sentido São Paulo.
A manhã teve uma sequência de ocorrências na Dutra, no trecho do Vale do Paraíba. As informações foram repassadas pela PRF entre 6h23 e 8h12. A maior concentração de chamados ocorreu entre Caçapava e São José dos Campos, área de alto fluxo de veículos nos horários de deslocamento para trabalho, estudo e transporte de cargas.
Às 6h23, a PRF informou queda de motocicleta no km 114, em Caçapava, no sentido Rio de Janeiro. O motociclista recusou atendimento médico no local e prosseguiu sem aguardar a chegada da equipe policial. A ocorrência não teve vítimas, segundo a informação inicial.
Por volta de 6h30, a equipe da PRF também atendeu outro acidente no km 148. A ocorrência já havia sido finalizada, com pista liberada, conforme o informe repassado pela polícia.
Sentido SP concentrou ocorrências mais graves
O sentido São Paulo concentrou as ocorrências com maior impacto operacional. Às 7h12, a PRF recebeu comunicação de colisão entre caminhão e automóvel no km 141, em São José dos Campos. A via ficou parcialmente obstruída no sentido São Paulo. Até aquele momento, não havia confirmação de vítimas.
Às 7h39, houve novo chamado no km 136, também em São José dos Campos, com colisão entre três automóveis. A via ficou obstruída no sentido São Paulo, sem confirmação inicial de vítimas. Esse tipo de ocorrência costuma causar retenção rápida porque reduz a capacidade de passagem da pista e exige atenção redobrada dos motoristas que se aproximam do trecho.
Às 7h58, a PRF recebeu atualização de sinistro entre carreta e automóvel no km 140, em São José dos Campos, no sentido São Paulo. A informação apontava ausência de vítimas, com equipe da PRF a caminho do local.
Acidentes com motocicletas
A manhã teve ao menos três comunicações com motocicletas. A primeira foi a queda no km 114, em Caçapava, no sentido Rio de Janeiro, sem vítima e com recusa de atendimento pelo motociclista.
Às 8h08, a PRF informou colisão entre motocicleta e automóvel no km 108, no sentido São Paulo. O motociclista recusou atendimento médico. Poucos minutos depois, às 8h12, houve informação da Polícia Rodoviária Estadual sobre queda de motocicleta no km 110, também no sentido São Paulo. Usuários da rodovia relataram vítima, e as equipes ainda eram esperadas no local no momento do informe.
Às 7h45, a PRF recebeu informação de um cavalo sobre a pista no km 120, em Caçapava, no sentido Rio de Janeiro. Equipes foram acionadas para verificar a situação.
Quais trechos exigem mais atenção dos motoristas?
Os pontos informados pela PRF exigem atenção especial no km 108, km 110, km 114, km 120, km 136, km 140, km 141 e km 148 da Dutra. A maior parte das comunicações desta manhã se concentra no sentido São Paulo, mas também há registro no sentido Rio de Janeiro.
Motoristas devem reduzir a velocidade antes de áreas com retenção, manter distância do veículo da frente e evitar troca de faixa sem necessidade. Caminhoneiros e condutores de ônibus precisam atenção adicional por causa do espaço de frenagem. Para motociclistas, a recomendação é evitar disputa de espaço entre faixas e observar pontos cegos de veículos grandes.