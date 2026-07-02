Acidentes na rodovia Presidente Dutra entre Taubaté e São José dos Campos complicam o trânsito na manhã desta quinta-feira (2), com registros em Caçapava, São José dos Campos e trecho próximo a Taubaté.

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As ocorrências, informadas pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), tiveram quedas de motocicleta, colisões com automóveis e caminhão, além de animal na pista, com reflexos principalmente no sentido São Paulo.