A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) informou o aumento de casos de golpes financeiros, especialmente o da falsa central telefônica. Golpistas se passam por funcionários e gerentes de bancos, informando a necessidade de atualizações cadastrais e nos aparelhos dos clientes, ou ainda alegando descontos indevidos, clonagem e uso indevido dos cartões. Para solucionar, eles pedem dados e senhas e acabam sacando valores e deixando a vítima no prejuízo.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O contato acontece por e-mail, páginas falsas de internet, WhatsApp e telefone. Muitas vezes, os criminosos usam a técnica de spoofing, que oculta o número de origem da ligação, levando o cliente a acreditar que realmente partiu do banco.
Outra estratégia recorrente é informar que a agência bancária ou o gerente do cliente estaria sob investigação. Nesse caso, eles até chegam a compartilhar falsos boletins de ocorrência e orientam a vítima a transferir seus recursos para uma suposta "conta segura" até o fim da investigação.
Para tornar o golpe mais convincente, os golpistas simulam o atendimento de diferentes setores, como segurança e ouvidoria, utilizando músicas de espera dos bancos.
Como se proteger
A recomendação é de atenção. A Febraban reforça que bancos nunca entram em contato para solicitar senhas, tokens, dados pessoais ou informações financeiras. As instituições também não pedem transferências para solucionar problemas na conta, não solicitam a instalação de aplicativos nem enviam motoboys para recolher cartões.
O cliente deve desligar imediatamente ao receber uma ligação suspeita e entrar em contato com o banco pelos canais oficiais, utilizando os telefones disponíveis no verso do cartão ou no site da instituição. Também é importante evitar clicar em links enviados por mensagens, desconfiar de pedidos urgentes e jamais instalar aplicativos indicados por desconhecidos.
O que fazer em caso de golpe
Se a fraude for consumada, a recomendação é comunicar imediatamente ao banco para bloquear o acesso à conta e aos aplicativos, alterar senhas e adotar outras medidas de segurança. A vítima também deve registrar um boletim de ocorrência para formalizar o crime e auxiliar nas investigações.