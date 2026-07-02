A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) informou o aumento de casos de golpes financeiros, especialmente o da falsa central telefônica. Golpistas se passam por funcionários e gerentes de bancos, informando a necessidade de atualizações cadastrais e nos aparelhos dos clientes, ou ainda alegando descontos indevidos, clonagem e uso indevido dos cartões. Para solucionar, eles pedem dados e senhas e acabam sacando valores e deixando a vítima no prejuízo.

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O contato acontece por e-mail, páginas falsas de internet, WhatsApp e telefone. Muitas vezes, os criminosos usam a técnica de spoofing, que oculta o número de origem da ligação, levando o cliente a acreditar que realmente partiu do banco.