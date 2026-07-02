Oito semirreboques furtados em Jacareí foram recuperados pela Polícia Civil, nessa quarta-feira (1º), em um pátio da própria cidade, após investigação do 2º Distrito Policial. A data do furto não foi informada.

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Os implementos pertencem às empresas VDA Log e Suzano Celulose, e a localização evita prejuízo logístico aos proprietários e reduz o risco de revenda irregular de peças e veículos pesados na região.