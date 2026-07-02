Oito semirreboques furtados em Jacareí foram recuperados pela Polícia Civil, nessa quarta-feira (1º), em um pátio da própria cidade, após investigação do 2º Distrito Policial. A data do furto não foi informada.
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Os implementos pertencem às empresas VDA Log e Suzano Celulose, e a localização evita prejuízo logístico aos proprietários e reduz o risco de revenda irregular de peças e veículos pesados na região.
A Polícia Civil informou que os oito semirreboques haviam sido subtraídos de um pátio localizado no bairro São Silvestre, em Jacareí. De acordo com o boletim, os autores usaram caminhões para retirar os implementos rodoviários do local.
Assim que a ocorrência chegou ao conhecimento dos policiais civis, equipes do 2º Distrito Policial de Jacareí iniciaram diligências para identificar os envolvidos e localizar os bens furtados. Três policiais participaram da apuração, segundo a comunicação da Delegacia Seccional de Polícia de Jacareí.
Após levantamento de informações, diligências de campo e cruzamento de dados, os investigadores localizaram todos os oito semirreboques em um pátio no município. As providências de polícia judiciária foram adotadas para restituição às empresas VDA Log e Suzano Celulose.
Como ocorreu o roubo?
O boletim aponta que indivíduos chegaram ao pátio e usaram caminhões para retirar os implementos rodoviários. Esse tipo de ação exige veículo compatível, tempo para acoplamento e conhecimento mínimo sobre transporte pesado, o que torna a apuração da rota e dos possíveis apoios uma etapa importante da investigação.
Um semirreboque é o implemento acoplado ao cavalo mecânico para transporte de cargas. Mesmo sem a carga no momento da localização, ele tem alto valor comercial e pode servir para transporte irregular, adulteração de identificação, desmanche ou uso em outros crimes patrimoniais.