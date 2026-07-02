O custo da cesta básica familiar voltou a subir no Vale do Paraíba e registrou alta de 1,85% em junho, o maior aumento mensal desde fevereiro de 2025. Segundo levantamento divulgado nesta quinta-feira (2) pelo Nupes (Núcleo de Pesquisas Econômico-Sociais) da Unitau (Universidade de Taubaté), o valor médio regional passou de R$ 2.936,31 em maio para R$ 2.990,52 em junho, um aumento de R$ 54,21.

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O resultado também confirma uma tendência de encarecimento. No acumulado dos últimos 12 meses, a cesta básica apresentou alta de 3,77% no Vale, equivalente a um aumento de R$ 108,72, marcando a quinta elevação consecutiva dos preços.