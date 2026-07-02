A comunidade do distrito de Eugênio de Melo, em São José dos Campos, está de luto pela morte de Mário Sérgio dos Santos, presidente do time União Portela, que faleceu aos 54 anos.

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Conhecido pelo envolvimento com o esporte e pelo trabalho junto à comunidade, Mário Sérgio era reconhecido como uma liderança local. Ele era atleta amador e fez parte do quadro de arbitragem em São José.