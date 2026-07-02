A comunidade do distrito de Eugênio de Melo, em São José dos Campos, está de luto pela morte de Mário Sérgio dos Santos, presidente do time União Portela, que faleceu aos 54 anos.
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Conhecido pelo envolvimento com o esporte e pelo trabalho junto à comunidade, Mário Sérgio era reconhecido como uma liderança local. Ele era atleta amador e fez parte do quadro de arbitragem em São José.
Em nota de pesar divulgada nas redes sociais, ele foi homenageado como um homem de fé, dedicação e compromisso com o futebol e com os moradores do distrito.
O time União Portela lamentou a morte de seu presidente em publicação nas redes sociais: "Um líder, um amigo, um exemplo de dedicação e amor pelo União Portela. Onde quer que estivesse, ele representava o União Portela com orgulho e paixão".
Amor, luta e empenho pela comunidade
A homenagem destaca que seu legado de amor, luta e empenho pela comunidade: "jamais será esquecido", ressaltando a importância de sua atuação à frente do União Portela e o impacto que teve entre atletas, torcedores e amigos.
O velório acontece no Velório Distrital de Eugênio de Melo, em São José dos Campos. O sepultamento está marcado para esta quinta-feira (2), às 14h30, no Cemitério Municipal de Eugênio de Melo.
A morte de Mário Sérgio gerou manifestações de pesar nas redes sociais, onde familiares, amigos, atletas e moradores prestam homenagens e destacam sua contribuição para o fortalecimento do esporte amador na região.