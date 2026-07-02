A PRF (Polícia Rodoviária Federal) localizou, na noite dessa quarta-feira (1º), o caminhão envolvido no acidente que chocou motoristas ao arrastar um carro por centenas de metros na Via Dutra, em São José dos Campos. O veículo havia deixado o local do acidente sem parar e passou a ser monitorado pelos sistemas da corporação até ser interceptado na região de Taubaté.
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Segundo a PRF, a carreta foi identificada transitando pela rodovia Carvalho Pinto e acompanhada pelas equipes desde o momento em que ingressou na via. A abordagem ocorreu por volta das 23h, no km 117, já no entroncamento com a rodovia Presidente Dutra.
No momento da fiscalização, os policiais constataram que o condutor abordado não era o mesmo motorista que dirigia o caminhão durante o acidente registrado pela manhã.
O motorista informou para a equipe PRF que assumiu a condução do caminhão apenas no período noturno, por volta das 20h, e que tomou conhecimento do acidente por meio das notícias divulgadas na imprensa.
Segundo a PRF, documentos e registros localizados apontariam outro condutor como responsável pela condução do veículo no momento do acidente.
Como parte da investigação, a PRF recolheu a fita do cronotacógrafo, equipamento que registra informações como velocidade, tempo de condução e paradas do veículo. O material será analisado para verificar a velocidade desenvolvida no momento do acidente e se a legislação referente ao descanso obrigatório do motorista foi cumprida.
Após a abordagem, a carreta foi encaminhada à Polícia Civil de Taubaté, que dará sequência à perícia e aos demais procedimentos investigativos para esclarecer as circunstâncias do caso.
Relembre o acidente
O acidente aconteceu no fim da manhã desta quarta-feira (1º), no km 146 da Via Dutra, sentido São Paulo, em São José dos Campos. Imagens obtidas pela reportagem de OVALE (veja abaixo) mostram um automóvel preso à lateral da carreta sendo arrastado por centenas de metros enquanto o veículo pesado continuava trafegando pela rodovia.
A cena foi registrada por motoristas que passavam pelo local e rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais.
As circunstâncias da colisão ainda serão esclarecidas. A investigação deverá utilizar imagens de câmeras da rodovia, vídeos gravados por testemunhas, registros da concessionária responsável pela Via Dutra e, agora, os dados do cronotacógrafo apreendido pela PRF.
Até o momento, não há confirmação se o motorista percebeu que o carro estava preso à carreta ou se fatores como ponto cego, mudança de faixa ou outra condição contribuíram para o acidente.