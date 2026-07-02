A PRF (Polícia Rodoviária Federal) localizou, na noite dessa quarta-feira (1º), o caminhão envolvido no acidente que chocou motoristas ao arrastar um carro por centenas de metros na Via Dutra, em São José dos Campos. O veículo havia deixado o local do acidente sem parar e passou a ser monitorado pelos sistemas da corporação até ser interceptado na região de Taubaté.

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Segundo a PRF, a carreta foi identificada transitando pela rodovia Carvalho Pinto e acompanhada pelas equipes desde o momento em que ingressou na via. A abordagem ocorreu por volta das 23h, no km 117, já no entroncamento com a rodovia Presidente Dutra.