Quatro adolescentes foram apreendidos em ação da Força Tática contra o tráfico de drogas em Campos do Jordão. A operação ocorreu na terça-feira (30), no bairro Vila Santo Antônio e resultou na apreensão de 168 porções de drogas variadas.
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Durante a fuga, dois dos menores caíram em um barranco e sofreram escoriações leves. Eles foram encaminhados ao Pronto-Socorro Municipal de Campos do Jordão, onde foram atendidos e liberados.
Durante incursão por vielas no local, a equipe flagrou o comércio de drogas. Os quatro jovens envolvidos tentaram fugir, mas foram acompanhados e detidos.
Durante a abordagem, foram localizados:
- 88 eppendorfs com cocaína (101 g);
- 59 pedras de crack (28 g)
- 10 eppendorfs K9 (11 g);
- cinco porções de dry (6 g);
- quatro porções de maconha e flor (24 g);
- dois frascos de lança perfume (10 ml)
Além dos entorpecentes, foram apreendidos R$ 555,00 em espécie e três aparelhos celulares.
Diante dos fatos, os quatro adolescentes foram conduzidos ao distrito policial, onde foi elaborado boletim de ocorrência por ato infracional de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte de entorpecentes. Após as providências de polícia judiciária, os menores foram ouvidos e liberados aos seus responsáveis.