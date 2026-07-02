02 de julho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
COMBATE AO TRÁFICO

Adolescentes são apreendidos por tráfico após fuga em Campos

Por Da redação | Campos do Jordão
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Drogas apreendidas com quatro adolescentes em Campos do Jordão
Drogas apreendidas com quatro adolescentes em Campos do Jordão

Quatro adolescentes foram apreendidos em ação da Força Tática contra o tráfico de drogas em Campos do Jordão. A operação ocorreu na terça-feira (30), no bairro Vila Santo Antônio e resultou na apreensão de 168 porções de drogas variadas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Durante a fuga, dois dos menores caíram em um barranco e sofreram escoriações leves. Eles foram encaminhados ao Pronto-Socorro Municipal de Campos do Jordão, onde foram atendidos e liberados.

Durante incursão por vielas no local, a equipe flagrou o comércio de drogas. Os quatro jovens envolvidos tentaram fugir, mas foram acompanhados e detidos.

Durante a abordagem, foram localizados:

  • 88 eppendorfs com cocaína (101 g);
  • 59 pedras de crack (28 g)
  • 10 eppendorfs K9 (11 g);
  • cinco porções de dry (6 g);
  • quatro porções de maconha e flor (24 g);
  • dois frascos de lança perfume (10 ml)

Além dos entorpecentes, foram apreendidos R$ 555,00 em espécie e três aparelhos celulares.

Diante dos fatos, os quatro adolescentes foram conduzidos ao distrito policial, onde foi elaborado boletim de ocorrência por ato infracional de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte de entorpecentes. Após as providências de polícia judiciária, os menores foram ouvidos e liberados aos seus responsáveis.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários