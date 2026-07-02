Quatro adolescentes foram apreendidos em ação da Força Tática contra o tráfico de drogas em Campos do Jordão. A operação ocorreu na terça-feira (30), no bairro Vila Santo Antônio e resultou na apreensão de 168 porções de drogas variadas.

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Durante a fuga, dois dos menores caíram em um barranco e sofreram escoriações leves. Eles foram encaminhados ao Pronto-Socorro Municipal de Campos do Jordão, onde foram atendidos e liberados.