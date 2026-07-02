02 de julho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
IGNOROU PROTETIVA

Homem pula muro para agredir ex e é preso em Guaratinguetá

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um homem foi preso após descumprir medida protetiva e invadir a casa da ex-mulher. O caso ocorreu na tarde de quarta-feira (1º), no bairro Pedregulho, em Guaratinguetá.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A polícia foi acionada via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para intervir em uma situação de violência doméstica. No local, encontraram a vítima e o agressor no interior da casa dela. Ele havia invadido a residência pulando o muro do imóvel.

O homem foi localizado e conduzido ao plantão policial, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários