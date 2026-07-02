Um homem foi preso após descumprir medida protetiva e invadir a casa da ex-mulher. O caso ocorreu na tarde de quarta-feira (1º), no bairro Pedregulho, em Guaratinguetá.

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A polícia foi acionada via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para intervir em uma situação de violência doméstica. No local, encontraram a vítima e o agressor no interior da casa dela. Ele havia invadido a residência pulando o muro do imóvel.