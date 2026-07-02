Os alunos envolvidos no episódio em que uma lâmina de vidro foi inserida na água da professora Michele Ramos serão transferidos de instituição de ensino. O caso ocorreu na EMEFI Ildete Mendonça Barbosa, no Parque Residencial União, São José dos Campos, na terça-feira (30) e contou com imagens de câmera de monitoramento para apuração dos fatos.

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Entenda o caso

Segundo o relato da professora, ela utilizava microscópios durante uma aula prática de Ciências para alunos de 13 a 14 anos do 8.º ano. Esse tipo de aula exige o uso de lâminas de vidro para a observação dos materiais. Um estudante acabou se apossando de uma delas sem autorização.