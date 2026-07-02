Os alunos envolvidos no episódio em que uma lâmina de vidro foi inserida na água da professora Michele Ramos serão transferidos de instituição de ensino. O caso ocorreu na EMEFI Ildete Mendonça Barbosa, no Parque Residencial União, São José dos Campos, na terça-feira (30) e contou com imagens de câmera de monitoramento para apuração dos fatos.
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Entenda o caso
Segundo o relato da professora, ela utilizava microscópios durante uma aula prática de Ciências para alunos de 13 a 14 anos do 8.º ano. Esse tipo de aula exige o uso de lâminas de vidro para a observação dos materiais. Um estudante acabou se apossando de uma delas sem autorização.
Em determinado momento, ela pediu a um aluno que enchesse seu copo com água. Aproveitando a oportunidade, esse estudante e um colega inseriram a lâmina de vidro no copo.
Ao perceber cochichos e risadas suspeitas na sala, Michele desconfiou da situação e pensou que alguém pudesse ter cuspido na água. No entanto, ao verificar o interior do copo, encontrou a lâmina de vidro.
A lâmina de microscopia padrão mede 26 × 76 mm (2,6 × 7,6 cm) e tem espessura de 1,0 a 1,2 mm. Se ingerida, poderia ter causado danos à saúde da docente.
Ato infracional
Os estudantes foram identificados e suspensos imediatamente até o fim do semestre. Imagens das câmeras do local auxiliaram na identificação dos três adolescentes envolvidos e dois deles serão transferidos para outra unidade escolar.
Segundo nota enviada a OVALE pela Secretaria de Educação e Cidadania, a equipe gestora da unidade "prestou pronto atendimento à professora, que recebeu acolhimento e foi encaminhada para atendimento médico."
Ainda por meio de nota, a Prefeitura reforçou que situações dessa natureza "são tratadas com rigor, seguindo todos os protocolos de segurança e assistência previstos, com o objetivo de preservar a integridade física e emocional dos profissionais da rede municipal de ensino."
Em entrevista ao portal G1, a secretária da pasta, Rute Zorneta, afirmou que o caso está sendo tratado como ato infracional, com mediação do Conselho Tutelar.