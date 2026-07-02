02 de julho de 2026
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ATO INFRACIONAL

Alunos serão transferidos após vidro na água de profª em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Professora Michele Ramos gravou um vídeo de desabafo
Professora Michele Ramos gravou um vídeo de desabafo

Os alunos envolvidos no episódio em que uma lâmina de vidro foi inserida na água da professora Michele Ramos serão transferidos de instituição de ensino. O caso ocorreu na EMEFI Ildete Mendonça Barbosa, no Parque Residencial União, São José dos Campos, na terça-feira (30) e contou com imagens de câmera de monitoramento para apuração dos fatos.

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Entenda o caso

Segundo o relato da professora, ela utilizava microscópios durante uma aula prática de Ciências para alunos de 13 a 14 anos do 8.º ano. Esse tipo de aula exige o uso de lâminas de vidro para a observação dos materiais. Um estudante acabou se apossando de uma delas sem autorização.

Em determinado momento, ela pediu a um aluno que enchesse seu copo com água. Aproveitando a oportunidade, esse estudante e um colega inseriram a lâmina de vidro no copo.

Ao perceber cochichos e risadas suspeitas na sala, Michele desconfiou da situação e pensou que alguém pudesse ter cuspido na água. No entanto, ao verificar o interior do copo, encontrou a lâmina de vidro.

A lâmina de microscopia padrão mede 26 × 76 mm (2,6 × 7,6 cm) e tem espessura de 1,0 a 1,2 mm. Se ingerida, poderia ter causado danos à saúde da docente.

Ato infracional

Os estudantes foram identificados e suspensos imediatamente até o fim do semestre. Imagens das câmeras do local auxiliaram na identificação dos três adolescentes envolvidos e dois deles serão transferidos para outra unidade escolar.

Segundo nota enviada a OVALE pela Secretaria de Educação e Cidadania, a equipe gestora da unidade "prestou pronto atendimento à professora, que recebeu acolhimento e foi encaminhada para atendimento médico."

Ainda por meio de nota, a Prefeitura reforçou que situações dessa natureza "são tratadas com rigor, seguindo todos os protocolos de segurança e assistência previstos, com o objetivo de preservar a integridade física e emocional dos profissionais da rede municipal de ensino."

Em entrevista ao portal G1, a secretária da pasta, Rute Zorneta, afirmou que o caso está sendo tratado como ato infracional, com mediação do Conselho Tutelar.

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