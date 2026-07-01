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MORTE

Adeus, Wellington! Morador de SJC morre no dia do aniversário

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Wellington Oliveira da Silva, de 33 anos
Wellington Oliveira da Silva, de 33 anos

A morte de Wellington Oliveira da Silva, de 33 anos, causou forte comoção entre moradores do distrito de Eugênio de Melo, na zona leste de São José dos Campos. Wellington morreu nesta quarta-feira (1º), justamente no dia em que completava 33 anos de idade.

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Conhecido como um homem trabalhador, alegre e sempre disposto a ajudar o próximo, Wellington era morador do Residencial Galo Branco e bastante conhecido na região. Nas redes sociais, familiares, amigos e vizinhos lamentaram a perda e prestaram diversas homenagens.

Entre as mensagens, moradores destacaram que ele era uma pessoa de sorriso fácil, muito querida no bairro e lembrada pela simplicidade e generosidade. “Ele era muito querido no bairro, sempre alegre”, escreveu um amigo. Outra moradora afirmou que “não havia um dia em que o via sem estar sorrindo”.

A coincidência entre a data de nascimento e a do falecimento também emocionou os internautas. “Hoje era aniversário dele”, comentou uma amiga, acompanhando a mensagem com emojis de choro.

O velório acontece no Velório Distrital de Eugênio de Melo desde as 17h desta quarta. O sepultamento está marcado para as 8h30 desta quinta-feira (2), no Cemitério Municipal de Eugênio de Melo.

Até o momento, a causa da morte não foi divulgada.

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