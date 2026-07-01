A morte de Wellington Oliveira da Silva, de 33 anos, causou forte comoção entre moradores do distrito de Eugênio de Melo, na zona leste de São José dos Campos. Wellington morreu nesta quarta-feira (1º), justamente no dia em que completava 33 anos de idade.

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Conhecido como um homem trabalhador, alegre e sempre disposto a ajudar o próximo, Wellington era morador do Residencial Galo Branco e bastante conhecido na região. Nas redes sociais, familiares, amigos e vizinhos lamentaram a perda e prestaram diversas homenagens.