O motorista de ônibus que morreu após um acidente com uma carreta na Rodovia Presidente Dutra, em Santa Isabel, foi identificado como Francisco Lopes Neto, de 71 anos. Ele era fundador da empresa Jéssika Tur, responsável pelo coletivo que conduzia.
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A batida aconteceu nesta terça-feira (30), no km 185,5 da rodovia, na pista sentido São Paulo. Além da morte de Francisco, outras 16 pessoas ficaram feridas, sendo cinco em estado grave.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o ônibus seguia de Aparecida para o bairro do Brás, na capital paulista. Segundo a Jéssika Tur, Francisco trabalhava no setor de transporte havia mais de 30 anos e realizava viagens semanais nesse trajeto há cerca de duas décadas.
Em nota, a empresa lamentou a morte do fundador e informou que está prestando assistência e amparo aos passageiros e familiares envolvidos no acidente.
Francisco Lopes Neto deixa a esposa, um casal de filhos e cinco netos.