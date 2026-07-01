O motorista de ônibus que morreu após um acidente com uma carreta na Rodovia Presidente Dutra, em Santa Isabel, foi identificado como Francisco Lopes Neto, de 71 anos. Ele era fundador da empresa Jéssika Tur, responsável pelo coletivo que conduzia.

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A batida aconteceu nesta terça-feira (30), no km 185,5 da rodovia, na pista sentido São Paulo. Além da morte de Francisco, outras 16 pessoas ficaram feridas, sendo cinco em estado grave.