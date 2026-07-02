Um jovem de 21 anos foi encontrado morto em uma área de mata poucos dias após se mudar de cidade para assumir uma promoção no trabalho. A Polícia Civil investiga o caso e apura a participação de um grupo criminoso no homicídio.
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O corpo de Lucas Matheus da Silva Almeida, natural de Londrina (PR), foi localizado em uma área rural de Sapezal, em Mato Grosso. Segundo as investigações, ele desapareceu após sair de um bar na madrugada da última quarta-feira (24).
De acordo com a Polícia Civil, a principal hipótese é de que Lucas e um amigo tenham sido sequestrados por criminosos que os confundiram com integrantes de uma facção rival, possivelmente em razão de uma fotografia publicada nas redes sociais. As vítimas teriam sido mantidas em cárcere privado e submetidas a sessões de tortura.
Ainda conforme a investigação, o amigo conseguiu escapar e pedir ajuda, enquanto Lucas permaneceu em poder dos suspeitos. Ele foi levado para uma área de mata, onde foi assassinado. O corpo apresentava diversos ferimentos.
Durante as diligências, um suspeito foi preso quando tentava deixar a cidade. Segundo a polícia, ele indicou o local onde o corpo da vítima estava escondido. As buscas continuam para identificar e prender os demais envolvidos no crime.
Antes da mudança para Mato Grosso, Lucas trabalhava como motoboy em Londrina. Após ser promovido pela empresa, havia iniciado uma nova fase profissional e planejava cursar Agronomia.
A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer a motivação do crime e a participação de todos os envolvidos.