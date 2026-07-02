Um jovem de 21 anos foi encontrado morto em uma área de mata poucos dias após se mudar de cidade para assumir uma promoção no trabalho. A Polícia Civil investiga o caso e apura a participação de um grupo criminoso no homicídio.

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O corpo de Lucas Matheus da Silva Almeida, natural de Londrina (PR), foi localizado em uma área rural de Sapezal, em Mato Grosso. Segundo as investigações, ele desapareceu após sair de um bar na madrugada da última quarta-feira (24).