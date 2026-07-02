Uma aposentada de 60 anos foi morta a facadas na manhã de segunda-feira (30), em um crime investigado como feminicídio. A vítima possuía medida protetiva contra o ex-marido, que foi preso poucas horas após o assassinato.
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O crime ocorreu no povoado Riacho Fundo, na zona rural de Oeiras, a cerca de 313 quilômetros de Teresina. Rita Vieira foi atingida com um golpe de faca no pescoço. Segundo familiares, o ex-companheiro, Edimilson José, não aceitava o fim do relacionamento e invadiu a residência da vítima pela porta dos fundos antes de cometer o crime.
De acordo com uma sobrinha de Rita, a vítima havia conseguido uma medida protetiva devido às ameaças do ex-marido. Ainda segundo a familiar, um dos filhos do casal tentou convencer o pai, no domingo (29), a desistir da intenção de matar a ex-esposa, mas o apelo não surtiu efeito.
Após o crime, familiares denunciaram o paradeiro do suspeito, que foi localizado e preso cerca de seis horas depois. O caso segue sob investigação das autoridades, que apuram todas as circunstâncias do feminicídio.