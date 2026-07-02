Um ataque a tiros deixou um homem morto e outro ferido na noite de segunda-feira (29). As duas vítimas foram socorridas após os disparos, mas uma delas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada no hospital.

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O crime ocorreu por volta das 23h, em um bar localizado na estrada de acesso ao aeroporto, em Russas, no Ceará. Segundo informações preliminares, as vítimas foram encaminhadas ao hospital regional do município.