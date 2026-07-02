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VÍDEO: ataque a tiros deixa um morto e outro ferido

Por Da Redação | Rússas (CE)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Ataque a tiros deixa um morto e outro ferido
Ataque a tiros deixa um morto e outro ferido

Um ataque a tiros deixou um homem morto e outro ferido na noite de segunda-feira (29). As duas vítimas foram socorridas após os disparos, mas uma delas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada no hospital.

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O crime ocorreu por volta das 23h, em um bar localizado na estrada de acesso ao aeroporto, em Russas, no Ceará. Segundo informações preliminares, as vítimas foram encaminhadas ao hospital regional do município.

Uma das vítimas, identificada apenas como Augusto, morreu após receber atendimento médico. O estado de saúde da segunda pessoa baleada não havia sido divulgado até a última atualização do caso.

A motivação e a autoria do ataque ainda são desconhecidas. O caso será investigado pelas autoridades, que buscam esclarecer as circunstâncias do crime e identificar os responsáveis pelos disparos.

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