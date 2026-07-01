A organização do Miss Grand International confirmou, nesta quarta-feira (1º), a morte da modelo Skarlent Rodríguez, vencedora do título de Miss Grand Orlando 2025. Ela foi encontrada sem vida após permanecer desaparecida desde os terremotos que atingiram a Venezuela na semana passada.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo informações da imprensa local, Skarlent estava em um apartamento na região de Catia La Mar, no estado de La Guaira, acompanhada do namorado quando os tremores ocorreram. O casal desapareceu após o desabamento da estrutura e foi localizado sob os escombros depois de mais de cinco dias de buscas.
Em nota, o Miss Grand International e o Miss Grand Florida lamentaram a morte da modelo e prestaram solidariedade aos familiares e amigos da vítima. As organizações também manifestaram apoio às pessoas afetadas pelo desastre provocado pelos terremotos na Venezuela.
Antes da tragédia, Skarlent Rodríguez se preparava para disputar o Miss Universe Venezuela. Nas redes sociais, ela havia compartilhado publicações sobre o sonho de representar o país no concurso nacional de beleza.