A organização do Miss Grand International confirmou, nesta quarta-feira (1º), a morte da modelo Skarlent Rodríguez, vencedora do título de Miss Grand Orlando 2025. Ela foi encontrada sem vida após permanecer desaparecida desde os terremotos que atingiram a Venezuela na semana passada.

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Segundo informações da imprensa local, Skarlent estava em um apartamento na região de Catia La Mar, no estado de La Guaira, acompanhada do namorado quando os tremores ocorreram. O casal desapareceu após o desabamento da estrutura e foi localizado sob os escombros depois de mais de cinco dias de buscas.