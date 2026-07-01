Uma professora de 49 anos foi encontrada morta dentro de uma represa, e a Polícia Civil investiga o caso como feminicídio. O principal suspeito é o namorado da vítima, que fugiu após o crime e continua sendo procurado pelas autoridades.

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O corpo de Adelia Cristina de Oliveira Batista, servidora da rede municipal de ensino, foi localizado na noite de segunda-feira (29), em uma represa na Comunidade São Lourenço, zona rural de Castanheira, em Mato Grosso. Segundo as investigações iniciais, a vítima apresentava sinais de agressão em diferentes partes do corpo.