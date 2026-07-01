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FEMINICÍDIO

Professora de 49 anos é achada morta e com marcas de violência

Por Da Redação | Castanheira (MT)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Adelia Cristina de Oliveira Batista
Adelia Cristina de Oliveira Batista

Uma professora de 49 anos foi encontrada morta dentro de uma represa, e a Polícia Civil investiga o caso como feminicídio. O principal suspeito é o namorado da vítima, que fugiu após o crime e continua sendo procurado pelas autoridades.

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O corpo de Adelia Cristina de Oliveira Batista, servidora da rede municipal de ensino, foi localizado na noite de segunda-feira (29), em uma represa na Comunidade São Lourenço, zona rural de Castanheira, em Mato Grosso. Segundo as investigações iniciais, a vítima apresentava sinais de agressão em diferentes partes do corpo.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito, de 46 anos, foi localizado durante as diligências nas proximidades da comunidade rural. No entanto, ele reagiu à tentativa de abordagem e conseguiu fugir para uma área de mata, onde segue sendo procurado.

Na residência do investigado, os policiais apreenderam roupas, botinas e um pedaço de corda com aparentes vestígios de sangue. Os materiais foram encaminhados para perícia e devem auxiliar no esclarecimento das circunstâncias do crime.

As buscas pelo suspeito continuam, enquanto a Polícia Civil dá sequência às investigações para esclarecer a dinâmica do feminicídio e reunir novas provas.

Em nota, a Prefeitura de Castanheira, por meio da Secretaria Municipal de Educação, lamentou a morte da professora. A administração municipal informou que Adelia atuava na rede de ensino há 33 anos e estava prestes a se aposentar.

No comunicado, a prefeitura manifestou solidariedade aos familiares, amigos, colegas de trabalho, alunos e à comunidade escolar, destacando a contribuição da professora para a educação do município ao longo de mais de três décadas de serviço.

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