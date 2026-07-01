Sebastião Sabino Viana, 73 anos, morreu nesta quarta-feira (1), em Jacareí. Ele será enterrado no início da tarde desta quinta-feira (2), no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antonio.

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Nas redes sociais, os familiares se manifestaram e de monstraram muita tristeza com a partida. Maria Clara, sobrinha neta dele, não escondeu a dor. "Descanse em paz meu tio avô! que o senhor esteja em um ótimo lugar e junto com seu irmão!", escreveu.