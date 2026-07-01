Teresinha Maria Gomes dos Santos, 67 anos, morreu nesta quarta-feira (1), em Jacareí. Ela será sepultada nesta quinta-feira (2), por volta das 13h, no Cemitério Jardim da Paz do Parque Santo Antonio.
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Muito querida na cidade e entre amigos e familiares, dona Teresinha deixará saudades. Nas redes sociais, muitos se manifestaram após o falecimento.
Rosângela Santos, filha de Dona Teresinha, se despediu nas redes sociais e mostrou toda a dor do momento. "Que falta a senhora vai fazer, vai em paz mãe, eu te amo", escreveu.
Francisca Rodrigues também lamentou. "Meus sentimentos ,que Deus conforte todos vocês familiares. Descanse em paz, Teresa", disse.