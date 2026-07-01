01 de julho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
LUTO

'Vá em paz, mãe, eu te amo'; adeus dona Teresinha

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Teresinha Maria Gomes dos Santos, 67 anos
Teresinha Maria Gomes dos Santos, 67 anos

Teresinha Maria Gomes dos Santos, 67 anos, morreu nesta quarta-feira (1), em Jacareí. Ela será sepultada nesta quinta-feira (2), por volta das 13h, no Cemitério Jardim da Paz do Parque Santo Antonio.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Muito querida na cidade e entre amigos e familiares, dona Teresinha deixará saudades. Nas redes sociais, muitos se manifestaram após o falecimento.

Rosângela Santos, filha de Dona Teresinha, se despediu nas redes sociais e mostrou toda a dor do momento. "Que falta a senhora vai fazer, vai em paz mãe, eu te amo", escreveu.

Francisca Rodrigues também lamentou. "Meus sentimentos ,que Deus conforte todos vocês familiares. Descanse em paz, Teresa", disse.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários