Um homem ficou ferido após ser atingido no rosto por uma pedra enquanto aguardava um ônibus para ir ao trabalho. O caso foi registrado por um morador e repercutiu nas redes sociais, gerando preocupação entre usuários do transporte público e moradores da região.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A agressão ocorreu na Avenida Pires do Rio, nas proximidades da Sipel, em São Paulo. De acordo com o relato de quem registrou a ocorrência, o autor do ataque seria um homem em situação de rua.