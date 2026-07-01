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VIOLÊNCIA

Morador de rua arremessa pedra em homem que esperava ônibus

Por Da Redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Morador de rua arremessa pedra em homem que esperava ônibus
Morador de rua arremessa pedra em homem que esperava ônibus

Um homem ficou ferido após ser atingido no rosto por uma pedra enquanto aguardava um ônibus para ir ao trabalho. O caso foi registrado por um morador e repercutiu nas redes sociais, gerando preocupação entre usuários do transporte público e moradores da região.

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A agressão ocorreu na Avenida Pires do Rio, nas proximidades da Sipel, em São Paulo. De acordo com o relato de quem registrou a ocorrência, o autor do ataque seria um homem em situação de rua.

A repercussão do episódio levou moradores a cobrarem mais segurança no local. Entre os pedidos estão o reforço do patrulhamento da Polícia Militar e da Guarda Civil Metropolitana, além da adoção de medidas para aumentar a proteção de trabalhadores e passageiros que utilizam o transporte coletivo diariamente.

Até o momento, não há informações oficiais sobre a identificação do suspeito nem sobre eventuais providências adotadas pelas autoridades em relação ao caso.

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