Um homem ficou ferido após ser atingido no rosto por uma pedra enquanto aguardava um ônibus para ir ao trabalho. O caso foi registrado por um morador e repercutiu nas redes sociais, gerando preocupação entre usuários do transporte público e moradores da região.
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A agressão ocorreu na Avenida Pires do Rio, nas proximidades da Sipel, em São Paulo. De acordo com o relato de quem registrou a ocorrência, o autor do ataque seria um homem em situação de rua.
A repercussão do episódio levou moradores a cobrarem mais segurança no local. Entre os pedidos estão o reforço do patrulhamento da Polícia Militar e da Guarda Civil Metropolitana, além da adoção de medidas para aumentar a proteção de trabalhadores e passageiros que utilizam o transporte coletivo diariamente.
Até o momento, não há informações oficiais sobre a identificação do suspeito nem sobre eventuais providências adotadas pelas autoridades em relação ao caso.