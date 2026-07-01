Um homem foi morto a tiros enquanto segurava um bebê no colo. O crime foi registrado por câmeras de segurança, que mostram o momento em que um criminoso se aproxima da vítima, sentada à mesa, e efetua diversos disparos.
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O caso teve um desfecho que chamou a atenção, e o local onde aconteceu o crime não foi divulgado. Mesmo gravemente ferido, o pai conseguiu entregar a criança para pessoas que estavam próximas antes de morrer.
O bebê não foi atingido pelos disparos e sobreviveu ao ataque. As circunstâncias em que a criança foi retirada da cena evitaram que ela também fosse vítima da ação criminosa.
As autoridades investigam o homicídio para identificar a motivação do crime e localizar o responsável pelos disparos. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade da vítima nem sobre a prisão de suspeitos.