Um homem foi morto a tiros enquanto segurava um bebê no colo. O crime foi registrado por câmeras de segurança, que mostram o momento em que um criminoso se aproxima da vítima, sentada à mesa, e efetua diversos disparos.

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O caso teve um desfecho que chamou a atenção, e o local onde aconteceu o crime não foi divulgado. Mesmo gravemente ferido, o pai conseguiu entregar a criança para pessoas que estavam próximas antes de morrer.