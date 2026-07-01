01 de julho de 2026
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VIOLÊNCIA

VÍDEO: Desconhecido ataca e agride casal com bebê na rua

Por Da Redação | Joinville (SC)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Desconhecido ataca e agride casal com bebê na rua
Desconhecido ataca e agride casal com bebê na rua

Um casal que caminhava com um carrinho de bebê foi vítima de uma agressão na noite de sábado (27). Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem ataca o pai da criança, que tenta proteger a companheira e o bebê. A ação só é interrompida após um motorista que passava pelo local parar para prestar ajuda à família.

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O caso ocorreu em Joinville, no estado de Santa Catarina. As imagens mostram o suspeito avançando contra o homem enquanto a mulher permanece ao lado do carrinho de bebê durante a confusão.

A Guarda Municipal foi acionada e conseguiu localizar o agressor pouco depois. De acordo com a corporação, ele tentou fugir ao perceber a chegada dos agentes.

Ainda segundo a Guarda Municipal, durante a abordagem o suspeito fez um movimento que indicava que sacaria uma faca. Diante da situação, os agentes utilizaram um dispositivo de incapacitação elétrica para contê-lo. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde das vítimas nem sobre a motivação da agressão.

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