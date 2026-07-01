Um casal que caminhava com um carrinho de bebê foi vítima de uma agressão na noite de sábado (27). Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem ataca o pai da criança, que tenta proteger a companheira e o bebê. A ação só é interrompida após um motorista que passava pelo local parar para prestar ajuda à família.

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O caso ocorreu em Joinville, no estado de Santa Catarina. As imagens mostram o suspeito avançando contra o homem enquanto a mulher permanece ao lado do carrinho de bebê durante a confusão.