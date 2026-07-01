Uma câmera de segurança instalada dentro de uma residência registrou uma cena que provocou indignação nas redes sociais. As imagens mostram uma empregada doméstica urinando dentro de uma panela enquanto preparava a refeição dos patrões, interrompendo o preparo dos alimentos para cometer o ato.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso veio à tona após as gravações serem acessadas pelos moradores. O equipamento, instalado para monitoramento da casa, acabou registrando a atitude da funcionária, considerada uma grave quebra de confiança e uma conduta que coloca em risco as condições de higiene dos alimentos.
O vídeo passou a circular rapidamente nas redes sociais e acumulou milhares de visualizações. A repercussão foi marcada por manifestações de revolta e preocupação de internautas, que discutiram os riscos à saúde, a relação de confiança entre empregadores e funcionários e o papel das câmeras de segurança em ambientes residenciais.
Até o momento, não há informações oficiais sobre a identidade da empregada doméstica ou dos proprietários da residência. Também não foi informado se o caso foi comunicado às autoridades ou se haverá investigação por eventual crime relacionado à saúde pública.