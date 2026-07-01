Uma câmera de segurança instalada dentro de uma residência registrou uma cena que provocou indignação nas redes sociais. As imagens mostram uma empregada doméstica urinando dentro de uma panela enquanto preparava a refeição dos patrões, interrompendo o preparo dos alimentos para cometer o ato.

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O caso veio à tona após as gravações serem acessadas pelos moradores. O equipamento, instalado para monitoramento da casa, acabou registrando a atitude da funcionária, considerada uma grave quebra de confiança e uma conduta que coloca em risco as condições de higiene dos alimentos.