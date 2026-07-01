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DROGAS

Trio é preso durante ação contra o tráfico em Taubaté

Por Leandro Vaz | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Trio foi preso em tentativa de fuga
Trio foi preso em tentativa de fuga

A Polícia Civil prendeu três pessoas em flagrante nesta quarta-feira (1°), durante uma ação da Deic é de Taubaté contra o tráfico de drogas. Entre os presos, dois eram considerados foragidos da Justiça.

De acordo com a Polícia Civil, a operação tinha como objetivo cumprir mandados de prisão preventiva contra um casal investigado por tráfico de drogas. Os dois já haviam sido presos anteriormente com drogas e arma de fogo.

Após novas diligências e trabalho de inteligência, os investigadores localizaram o casal em uma chácara no bairro Barreiro, em Taubaté. Durante a abordagem, os suspeitos tentaram fugir, mas foram cercados e presos.

No imóvel, também foi encontrada uma terceira pessoa, uma mulher apontada pela polícia como participante da atividade criminosa. No local, os agentes localizaram uma estufa com pés de maconha híbrida e uma porção de maconha a granel.

O trio foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e associação criminosa. O casal também teve cumpridos os mandados de prisão preventiva que estavam em aberto.

Os três permaneceram presos à disposição da Justiça.

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