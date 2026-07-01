A Polícia Civil prendeu três pessoas em flagrante nesta quarta-feira (1°), durante uma ação da Deic é de Taubaté contra o tráfico de drogas. Entre os presos, dois eram considerados foragidos da Justiça.

De acordo com a Polícia Civil, a operação tinha como objetivo cumprir mandados de prisão preventiva contra um casal investigado por tráfico de drogas. Os dois já haviam sido presos anteriormente com drogas e arma de fogo.

Após novas diligências e trabalho de inteligência, os investigadores localizaram o casal em uma chácara no bairro Barreiro, em Taubaté. Durante a abordagem, os suspeitos tentaram fugir, mas foram cercados e presos.