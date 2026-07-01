01 de julho de 2026
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DA MESA DIRETORA

Extraordinária: Câmara de São José vota 2 projetos nessa quinta

Por Sessão Extra | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Cleverson Nunes/CMSJC
Sessão terá início às 18h; caso sejam aprovados, projetos da Mesa Diretora irão ampliar em R$ 418 mil as despesas anuais da Câmara
Sessão terá início às 18h; caso sejam aprovados, projetos da Mesa Diretora irão ampliar em R$ 418 mil as despesas anuais da Câmara

Extraordinária
A Câmara de São José dos Campos, que entrou em recesso esse mês, realizará nessa quinta-feira (2), a partir das 18h, uma sessão extraordinária para votar dois projetos de autoria da Mesa Diretora.

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Projetos
Os projetos ampliam para dois anos o prazo de validade dos concursos públicos da Câmara, estabelecem cota de 5% dos cargos efetivos da Casa para pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas, e cria três funções gratificadas no Legislativo - são funções exercidas por servidores de carreira, mediante acréscimo no salário.

Impacto
Segundo os projetos, a criação das funções gratificadas terá impacto de R$ 418 mil por ano. Na proposta, a Mesa Diretora afirmou que a medida visa "aprimorar as atividades de suporte administrativo e técnico".

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