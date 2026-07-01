Extraordinária

A Câmara de São José dos Campos, que entrou em recesso esse mês, realizará nessa quinta-feira (2), a partir das 18h, uma sessão extraordinária para votar dois projetos de autoria da Mesa Diretora.

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Projetos

Os projetos ampliam para dois anos o prazo de validade dos concursos públicos da Câmara, estabelecem cota de 5% dos cargos efetivos da Casa para pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas, e cria três funções gratificadas no Legislativo - são funções exercidas por servidores de carreira, mediante acréscimo no salário.