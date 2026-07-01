A professora Michele Ramos, da rede municipal de São José dos Campos, registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil contra os alunos que colocaram uma lâmina de vidro em seu copo de água dentro da sala de aula.

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O episódio ocorreu na manhã de terça-feira (30), na EMEFI Ildete Mendonça Barbosa, no Parque Residencial União, na região sul da cidade.