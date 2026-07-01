01 de julho de 2026
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SEM TRANSPORTE

VÍDEO: Sem ambulância, idoso é levado de maca por ruas de SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 3 min
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Reprodução
Maca com o idoso foi empurrada por ruas de São José
Maca com o idoso foi empurrada por ruas de São José

Um idoso precisou ser transportado de maca pelas ruas do Putim, na região sudeste de São José dos Campos, após não conseguir atendimento por ambulância. A cena, registrada em vídeo e compartilhada nas redes sociais, gerou indignação e críticas.

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Para piorar a situação do paciente, durante o trajeto, a maca quebrou e o idoso precisou ser levado na traseira de uma caminhonete até um hospital, onde permanece internado.

O caso aconteceu na segunda-feira (29), em Casa de Oração no Putim. Segundo o irmão Cláudio, responsável pelo local, o paciente, identificado apenas como Benedito, participava de uma programação religiosa quando começou a sentir fortes dores nas costas.

De acordo com o religioso, o homem é idoso, faz hemodiálise, sofre de osteoporose, tem doença renal crônica e apresentava urina escura. Por causa das dores na coluna, ele não conseguia sequer se sentar, o que também o impediu de realizar a sessão de hemodiálise.

Sem condições de transportá-lo por meios próprios, os religiosos acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Segundo Cláudio, a médica responsável pela regulação informou que a ambulância não seria enviada porque o caso não se enquadrava como urgência ou emergência.

"Eu achei um absurdo. Era um caso de morte iminente. Ele é idoso, estava com a urina escura, gritava de dor. A recusa foi um absurdo", afirmou o religioso.

Paciente foi levado de maca pelas ruas

Ainda segundo ele, houve tentativa de conseguir uma ambulância com o auxílio de um vereador da cidade, mas o pedido não foi atendido. Diante da situação, integrantes da Casa de Oração colocaram o paciente sobre uma maca e passaram a empurrá-la pelas ruas em direção ao hospital.

Durante o percurso, a maca quebrou. Um motorista que passava pelo local ofereceu ajuda, e o paciente foi colocado na carroceria de uma caminhonete para concluir o trajeto até a unidade hospitalar.

Em um vídeo gravado após o atendimento, o irmão Batista relatou a situação.

"Benedito estava muito mal. Tinha hemodiálise marcada, mas por causa do problema na coluna não conseguiu fazer. Ligamos para o Samu e a médica se negou a mandar ambulância. Saímos empurrando a maca, ela quebrou, e colocamos ele na traseira da picape. Ele está internado na Santa Casa", disse.

Nas redes sociais, moradores criticaram o episódio e cobraram melhorias no atendimento de urgência na cidade. As imagens do paciente sendo levado pelas ruas provocaram grande repercussão.

O que diz a Prefeitura e o Samu

A Prefeitura de São José dos Campos informou que o paciente não foi encaminhado para a UPA Putim, mas sim para um hospital particular.

Responsável pelo Samu Regional, a SPDM (Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina) explicou que o serviço atende exclusivamente ocorrências de urgência e emergência com risco iminente de morte.

Segundo a entidade, o Samu não tem como atribuição realizar transporte de pacientes para consultas, sessões de tratamento, como hemodiálise, ou deslocamentos que não estejam enquadrados nos critérios de urgência definidos pela regulação médica.

O Ministério da Saúde também orienta que o Samu 192 deve ser acionado apenas em situações de urgência e emergência, não sendo destinado ao transporte de pacientes sem indicação de risco imediato à vida.

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