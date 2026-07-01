Um idoso precisou ser transportado de maca pelas ruas do Putim, na região sudeste de São José dos Campos, após não conseguir atendimento por ambulância. A cena, registrada em vídeo e compartilhada nas redes sociais, gerou indignação e críticas.
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Para piorar a situação do paciente, durante o trajeto, a maca quebrou e o idoso precisou ser levado na traseira de uma caminhonete até um hospital, onde permanece internado.
O caso aconteceu na segunda-feira (29), em Casa de Oração no Putim. Segundo o irmão Cláudio, responsável pelo local, o paciente, identificado apenas como Benedito, participava de uma programação religiosa quando começou a sentir fortes dores nas costas.
De acordo com o religioso, o homem é idoso, faz hemodiálise, sofre de osteoporose, tem doença renal crônica e apresentava urina escura. Por causa das dores na coluna, ele não conseguia sequer se sentar, o que também o impediu de realizar a sessão de hemodiálise.
Sem condições de transportá-lo por meios próprios, os religiosos acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Segundo Cláudio, a médica responsável pela regulação informou que a ambulância não seria enviada porque o caso não se enquadrava como urgência ou emergência.
"Eu achei um absurdo. Era um caso de morte iminente. Ele é idoso, estava com a urina escura, gritava de dor. A recusa foi um absurdo", afirmou o religioso.
Paciente foi levado de maca pelas ruas
Ainda segundo ele, houve tentativa de conseguir uma ambulância com o auxílio de um vereador da cidade, mas o pedido não foi atendido. Diante da situação, integrantes da Casa de Oração colocaram o paciente sobre uma maca e passaram a empurrá-la pelas ruas em direção ao hospital.
Durante o percurso, a maca quebrou. Um motorista que passava pelo local ofereceu ajuda, e o paciente foi colocado na carroceria de uma caminhonete para concluir o trajeto até a unidade hospitalar.
Em um vídeo gravado após o atendimento, o irmão Batista relatou a situação.
"Benedito estava muito mal. Tinha hemodiálise marcada, mas por causa do problema na coluna não conseguiu fazer. Ligamos para o Samu e a médica se negou a mandar ambulância. Saímos empurrando a maca, ela quebrou, e colocamos ele na traseira da picape. Ele está internado na Santa Casa", disse.
Nas redes sociais, moradores criticaram o episódio e cobraram melhorias no atendimento de urgência na cidade. As imagens do paciente sendo levado pelas ruas provocaram grande repercussão.
O que diz a Prefeitura e o Samu
A Prefeitura de São José dos Campos informou que o paciente não foi encaminhado para a UPA Putim, mas sim para um hospital particular.
Responsável pelo Samu Regional, a SPDM (Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina) explicou que o serviço atende exclusivamente ocorrências de urgência e emergência com risco iminente de morte.
Segundo a entidade, o Samu não tem como atribuição realizar transporte de pacientes para consultas, sessões de tratamento, como hemodiálise, ou deslocamentos que não estejam enquadrados nos critérios de urgência definidos pela regulação médica.
O Ministério da Saúde também orienta que o Samu 192 deve ser acionado apenas em situações de urgência e emergência, não sendo destinado ao transporte de pacientes sem indicação de risco imediato à vida.