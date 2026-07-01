Um idoso precisou ser transportado de maca pelas ruas do Putim, na região sudeste de São José dos Campos, após não conseguir atendimento por ambulância. A cena, registrada em vídeo e compartilhada nas redes sociais, gerou indignação e críticas.

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Para piorar a situação do paciente, durante o trajeto, a maca quebrou e o idoso precisou ser levado na traseira de uma caminhonete até um hospital, onde permanece internado.