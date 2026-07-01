A campanha criada para divulgar a implantação da frota de ônibus 100% elétrica de São José dos Campos conquistou um dos principais reconhecimentos da comunicação voltada ao transporte público no estado de São Paulo.

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O filme "Silêncio", desenvolvido pela agência Binder para a Prefeitura, foi um dos vencedores do Prêmio FETPESP de Comunicação, reforçando o protagonismo da cidade na mobilidade urbana sustentável.