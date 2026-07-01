A campanha criada para divulgar a implantação da frota de ônibus 100% elétrica de São José dos Campos conquistou um dos principais reconhecimentos da comunicação voltada ao transporte público no estado de São Paulo.
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O filme "Silêncio", desenvolvido pela agência Binder para a Prefeitura, foi um dos vencedores do Prêmio FETPESP de Comunicação, reforçando o protagonismo da cidade na mobilidade urbana sustentável.
A premiação, promovida pela FETPESP (Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado de São Paulo), destaca iniciativas de excelência em comunicação, mobilidade e transporte coletivo.
O reconhecimento foi concedido à campanha que apresentou à população uma das maiores transformações do transporte público brasileiro: a implantação da frota totalmente elétrica em São José dos Campos.
Filme destaca que o futuro chega em silêncio
Com o conceito de que o futuro nem sempre chega fazendo barulho, a campanha tem como peça principal o filme "Silêncio". A produção utiliza o baixo nível de ruído dos novos ônibus elétricos para simbolizar a chegada de uma nova era da mobilidade urbana.
Além da ausência de emissão de poluentes, os veículos oferecem uma viagem mais silenciosa e confortável aos passageiros, contribuindo para a melhoria da qualidade do ar e da qualidade de vida na cidade.
A proposta buscou transformar uma inovação tecnológica em uma mensagem acessível, aproximando a população das mudanças promovidas no sistema de transporte público.
Comunicação pública premiada
Segundo a agência Binder, a conquista demonstra que campanhas institucionais podem ir além da divulgação de serviços públicos, estimulando conscientização, engajamento social e valorização de políticas públicas.
"O reconhecimento do Prêmio FETPESP mostra que conseguimos unir criatividade e propósito para engajar a população em uma iniciativa que representa o futuro da mobilidade urbana", afirmou Igor Binder, COO da agência.
Para o diretor de Publicidade e Marketing da Prefeitura de São José dos Campos, Lucan Vinicius, o prêmio evidencia a importância da comunicação pública na aproximação entre governo e cidadãos.
"Mais do que divulgar uma nova frota de ônibus, nosso desafio era comunicar uma mudança de paradigma na mobilidade urbana. Quando uma política pública inovadora é traduzida em uma comunicação criativa, sensível e acessível, ela passa a ser compreendida e valorizada pelas pessoas", destacou.
São José dos Campos como referência nacional
A implantação da frota de ônibus 100% elétrica colocou São José dos Campos entre as cidades brasileiras que mais avançaram na adoção de tecnologias sustentáveis para o transporte coletivo.
O prêmio reforça esse protagonismo e reconhece o trabalho desenvolvido para comunicar uma política pública voltada à inovação, à redução das emissões de poluentes e à construção de uma cidade mais sustentável.
FICHA TÉCNICA
Cliente: Prefeitura de São José dos Campos
Diretor de Publicidade e Marketing: Lucan Vinicius
Head de Planejamento de Publicidade e Marketing: Sandro Mendes
Agência: Binder
CEO: Glaucio Binder
COO: Igor Binder
Atendimento: Daniel Timm
VP de Planejamento: Lucas Daibert
Planejamento: Rodrigo Salles
VP de Criação: Marcos Apostolo
Direção de Criação: Leandro Euzébio
Direção de Arte: Camila Veloso
Redação: Alex Bittencourt e Leandro Euzébio
RTVC: Gabriella Cardoso e Nathália de Freitas
Mídia: Tatiana Musto
Produtora do Filme: Maori Filmes
Diretor: Thiago Artmonte
Produtora de Áudio: Ellos