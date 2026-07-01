Um carro de passeio envolveu-se em um acidente de trânsito na rodovia Presidente Dutra, na tarde desta quarta-feira (1º), na altura do km 107, sentido Rio de Janeiro, no trecho de Taubaté.

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O veículo rodopiou e bateu na mureta do canteiro central da estrada, permanecendo bloqueando parte da pista da esquerda. O sinistro ocorreu por volta de 15h40.