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ACIDENTE

VÍDEO: Carro roda e bate em canteiro central da Dutra em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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OVALE
Carro bateu na mureta do canteiro central da Via Dutra, em Taubaté
Carro bateu na mureta do canteiro central da Via Dutra, em Taubaté

Um carro de passeio envolveu-se em um acidente de trânsito na rodovia Presidente Dutra, na tarde desta quarta-feira (1º), na altura do km 107, sentido Rio de Janeiro, no trecho de Taubaté.

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O veículo rodopiou e bateu na mureta do canteiro central da estrada, permanecendo bloqueando parte da pista da esquerda. O sinistro ocorreu por volta de 15h40.

Ainda não há informações da dinâmica do acidente e nem de vítimas. A ocorrência provocou mais de três quilômetros de congestionamento no trecho de Taubaté.

*Matéria em atualização

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