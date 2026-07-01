"Os alunos estão fora do limite completamente."

A frase resume o desabafo da professora Michele Ramos, da rede municipal de São José dos Campos, um dia após sofrer um colapso nervoso ao descobrir que estudantes haviam colocado uma lâmina de vidro em seu copo de água dentro da sala de aula.

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