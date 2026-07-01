Em um ambiente mediado por algoritmos, não basta estar presente na internet: é preciso acompanhar e influenciar como a inteligência artificial interpreta e reorganiza informações sobre marcas e lideranças

O recente sucesso da trend “Quem é o seu @ no Google?”, que convida usuários a descobrir como a inteligência artificial os descreve, trouxe à tona uma discussão que vai muito além da brincadeira nas redes sociais. A reputação digital, antes construída principalmente por resultados de busca, plataformas digitais e publicações na imprensa, passa a ser influenciada também pelo filtro de algoritmos que sintetizam conteúdos e apresentam pessoas, executivos e empresas ao público. Agora, o desafio central é garantir que essa narrativa esteja alinhada à realidade, diante dos riscos de interpretações equivocadas e seus efeitos sobre a reputação de indivíduos e organizações.

Na prática, esses efeitos vão desde informações desatualizadas ou incompletas até leituras distorcidas capazes de comprometer a percepção construída no ambiente digital. Isso se traduz em resumos que podem destacar apenas parte da trajetória de um profissional, omitir contextos relevantes ou reforçar associações que não representam sua atuação atual. O mesmo ocorre com lideranças e organizações, quando episódios isolados, iniciativas ou conteúdos antigos passam a ganhar maior peso em sínteses automatizadas, mesmo sem refletir sua realidade. Nesse ecossistema, essas ferramentas se tornam cada vez mais o primeiro ponto de contato entre públicos e percepções. A forma como os dados são organizados e apresentados passa a ter impacto direto na construção — ou distorção — da credibilidade.