Uma carreta arrastou um carro por centenas de metros na Via Dutra, em São José dos Campos, no fim da manhã desta quarta-feira (1º). O acidente aconteceu na altura do km 146, sentido São Paulo, e foi registrado por motoristas que passavam pelo local.
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Após a colisão, o caminhoneiro deixou a rodovia sem parar e agora é procurado pela polícia.
As imagens, obtidas pela reportagem de OVALE, mostram o automóvel preso à lateral da carreta enquanto o veículo pesado continua em movimento por um longo trecho da rodovia. A cena chamou a atenção de quem trafegava pela Dutra e rapidamente começou a circular nas redes sociais.
Até a publicação desta reportagem, o boletim de ocorrência ainda estava sendo elaborado e a identidade do motorista da carreta não havia sido divulgada.
Como aconteceu o acidente?
A dinâmica da colisão ainda será esclarecida pela investigação. As primeiras informações apontam que o carro ficou preso à carreta após o impacto e foi arrastado por centenas de metros na pista.
Vídeos gravados por testemunhas mostram que o caminhoneiro seguiu viagem mesmo com o automóvel preso ao veículo. Ainda não se sabe se ele percebeu a colisão ou se outros fatores, como ponto cego, mudança de faixa ou falha mecânica, contribuíram para o acidente.
A Polícia Civil deverá utilizar imagens de câmeras da rodovia, registros de motoristas e informações da concessionária responsável pela Via Dutra para reconstruir a sequência dos fatos.
Caminhoneiro é procurado
Após o acidente, o motorista da carreta deixou o local antes da chegada das equipes policiais.
Agora, a polícia trabalha para identificar o caminhão, localizar o condutor e ouvir sua versão sobre o ocorrido. A investigação também deverá analisar imagens de monitoramento, documentação do veículo, informações sobre a empresa responsável, tacógrafo e demais elementos que possam ajudar a esclarecer o caso.
A eventual responsabilização do motorista dependerá do resultado da investigação e da conclusão do boletim de ocorrência.
Motorista do carro
Até a última atualização desta reportagem, não havia confirmação oficial sobre o estado de saúde da motorista do carro nem informações sobre eventual atendimento médico.
As autoridades ainda apuram se houve feridos e as circunstâncias exatas da colisão.
Investigação continua
A Polícia Civil deverá reunir depoimentos de testemunhas, imagens gravadas por motoristas e registros da concessionária da Via Dutra para identificar o caminhão e esclarecer por que o veículo seguiu viagem após arrastar o automóvel.
As imagens poderão indicar o ponto da colisão, a distância percorrida e o momento em que o caminhoneiro deixou o local.