Uma carreta arrastou um carro por centenas de metros na Via Dutra, em São José dos Campos, no fim da manhã desta quarta-feira (1º). O acidente aconteceu na altura do km 146, sentido São Paulo, e foi registrado por motoristas que passavam pelo local.

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Após a colisão, o caminhoneiro deixou a rodovia sem parar e agora é procurado pela polícia.