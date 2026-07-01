Durante o mês de julho, período de férias escolares, o Museu Monteiro Lobato — Sítio do Picapau Amarelo sedia a programação 'Férias no Sítio são Legais!', com atividades para todas as idades. As atrações estão disponíveis de terça a domingo e têm entrada gratuita.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Atividades

Estão previstas oficinas, peças de teatro, exposições, visitas guiadas, feira de artesanato e atividades recreativas, com destaque para o espetáculo 'A Fuga do Porquinho', apresentado diariamente às 15h e às 16h.