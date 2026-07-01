Durante o mês de julho, período de férias escolares, o Museu Monteiro Lobato — Sítio do Picapau Amarelo sedia a programação 'Férias no Sítio são Legais!', com atividades para todas as idades. As atrações estão disponíveis de terça a domingo e têm entrada gratuita.
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Atividades
Estão previstas oficinas, peças de teatro, exposições, visitas guiadas, feira de artesanato e atividades recreativas, com destaque para o espetáculo 'A Fuga do Porquinho', apresentado diariamente às 15h e às 16h.
Na peça, Emília e Rabicó preparam uma festa junina até descobrirem que o porquinho pode tornar-se o prato principal da festa. A história segue repleta de aventuras e aborda as tradições populares e o valor da amizade. As senhas são distribuídas 30 minutos antes de cada sessão, na porta do Casarão.
Os visitantes também terão a oportunidade de visitar as exposições permanentes 'Revivendo Lobato' e 'Traços e Cores', de terça a sexta-feira, e, aos sábados, a exposição temporária 'Epifania em Preto e Branco', do artista Lellis, com desenhos a lápis sobre papel inspirados em personagens do universo do Sítio do Picapau Amarelo.
O Sítio fica na avenida Monteiro Lobato, s/nº, Chácara do Visconde. O espaço funciona de terça a domingo e permanece fechado às segundas-feiras. A entrada é gratuita.
Programação
De terça a sexta-feira (até 31 de julho)
Área Verde: das 9h às 17h
Visitação ao Casarão: das 9h às 16h30
Feira de Artesanato: das 9h às 16h30
Visitas guiadas: às 10h e às 11h
Fotos com a Turma do Sítio: das 12h às 14h45
Oficinas pedagógicas: das 12h às 15h
Atividades recreativas com a Secretaria de Esportes: dias 14, 15, 16, 17, 28, 29, 30 e 31, das 9h às 11h e das 13h às 16h
Teatro "A Fuga do Porquinho": às 15h e às 16h*
Sábados, domingos e feriados (incluindo emendas)
Área Verde: das 10h às 17h
Visitação ao Casarão: das 10h às 16h30
Exposições: "Revivendo Lobato", "Traços e Cores" e "Epifania em Preto e Branco": durante o horário de visitação
Feira de Artesanato: das 10h às 16h30
Fotos com a Turma do Sítio: das 10h às 11h30 e das 13h às 14h30
Brinquedoteca: das 10h30 às 12h e das 13h às 14h30
Teatro "A Fuga do Porquinho": às 15h e às 16h*
* As senhas são distribuídas 30 minutos antes de cada sessão, na porta do Casarão. Em caso de necessidade operacional, o espetáculo poderá ser substituído por outra montagem do repertório do Sítio.