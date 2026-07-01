O Vale do Paraíba entrou na rota da maior operação já realizada pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas) de Santa Catarina contra o PCC (Primeiro Comando da Capital).

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Nesta quarta-feira (1º), mandados judiciais foram cumpridos na Penitenciária de Potim, além de unidades prisionais da capital paulista e de outras cidades do Estado, dentro de uma ofensiva nacional que mira a atuação da facção criminosa em seis estados brasileiros.