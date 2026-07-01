O Vale do Paraíba entrou na rota da maior operação já realizada pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas) de Santa Catarina contra o PCC (Primeiro Comando da Capital).
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Nesta quarta-feira (1º), mandados judiciais foram cumpridos na Penitenciária de Potim, além de unidades prisionais da capital paulista e de outras cidades do Estado, dentro de uma ofensiva nacional que mira a atuação da facção criminosa em seis estados brasileiros.
Batizada de Operação Coluna Sul, a ação mobilizou centenas de agentes de segurança para cumprir 320 ordens judiciais, sendo 151 mandados de prisão temporária e 169 de busca e apreensão, contra suspeitos de integrar uma organização criminosa responsável por coordenar atividades ilícitas dentro e fora dos presídios.
Segundo o Ministério Público de Santa Catarina, esta é a maior operação da história do Gaeco catarinense. Além de Santa Catarina, a operação ocorre em São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais.
Presídio de Potim está entre os alvos
Em São Paulo, as ordens judiciais foram cumpridas em presídios da capital e do interior. Entre as unidades atingidas está a Penitenciária de Potim, no Vale do Paraíba. Também foram alvos estabelecimentos prisionais em Lavínia, Irapuru e a Penitenciária Feminina de Santana, na capital.
No estado paulista, até o momento, foram cumpridos 29 mandados de busca e apreensão e 23 prisões.
Ao todo, o balanço parcial da operação aponta:
- Santa Catarina: 120 buscas e apreensões e 116 prisões;
- São Paulo: 29 buscas e apreensões e 23 prisões;
- Paraná: 13 buscas e apreensões e 13 prisões;
- Rio Grande do Sul: 5 buscas e apreensões e 5 prisões;
- Minas Gerais: 1 busca e 1 prisão;
- Mato Grosso do Sul: 2 buscas e 2 prisões.
Investigação mira estrutura do PCC
De acordo com o Ministério Público de Santa Catarina, a investigação apura a atuação do PCC em diversos estados e busca enfraquecer a capacidade de articulação da facção criminosa.
Os investigados são suspeitos de envolvimento em crimes como:
- organização criminosa;
- tráfico de drogas;
- associação para o tráfico;
- homicídios;
- porte ilegal de armas de fogo.
A Operação Coluna Sul é um desdobramento das investigações iniciadas durante a Operação Maserati.
Troca de tiros deixa um morto
Durante o cumprimento de mandados no Paraná, um dos investigados reagiu à abordagem e atirou contra as equipes que participavam da operação.
Segundo o Ministério Público, policiais do Batalhão de Polícia de Rondas Ostensivas de Natureza Especial (Rone) revidaram para conter a agressão. O suspeito, apontado como integrante da facção, morreu no confronto. Ainda conforme as autoridades, ele utilizava uma pistola equipada com seletor de rajada.
Maior mobilização da história do Gaeco de SC
Somente em Santa Catarina, a operação mobilizou 103 integrantes do Gaeco, cerca de 552 agentes de segurança pública, 198 viaturas e dois helicópteros.
Cinco bases operacionais foram instaladas em Florianópolis, Joinville, Lages, Chapecó e São Miguel do Oeste para coordenar o cumprimento simultâneo das ordens judiciais.
A força-tarefa contou ainda com o apoio de equipes das polícias Civil, Militar e Penal, Corpo de Bombeiros, unidades especializadas, canis, grupos táticos e forças de segurança dos demais estados envolvidos. Todo o material apreendido será encaminhado à Polícia Científica para perícia. A investigação segue sob sigilo.