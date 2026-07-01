A Prefeitura de Campos do Jordão publicou dois editais de processos seletivos destinados à formação de cadastro de reserva para contratação temporária de profissionais nas áreas da Educação e da Saúde. As oportunidades são para auxiliar da vida escolar, agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias.
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A função de auxiliar da vida escolar envolve o atendimento e o apoio aos estudantes, especialmente aos alunos com TEA (Transtorno do Espectro Autista) e outras deficiências. A posição requer ensino médio completo, e a jornada de trabalho é de 40 horas semanais, com remuneração de R$ 1.993,18, além de cartão-alimentação no valor de R$ 840. A taxa de inscrição é de R$ 50.
Os aprovados para o cargo de agente comunitário de saúde deverão atuar junto às famílias, promovendo ações de prevenção e acompanhamento da saúde. Já os agentes de combate às endemias trabalharão no controle de doenças, realizando inspeções e ações de combate a vetores, como o mosquito da dengue.
Para ambas as funções é exigido ensino médio completo. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, e o salário é de R$ 3.242,00, acrescido de cartão-alimentação de R$ 840 e adicional de insalubridade de 20% sobre o salário-base. A taxa de inscrição é de R$ 45.
Inscrições
As inscrições para auxiliar da vida escolar estão abertas até 3 de julho. Já para os cargos de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, o prazo segue até 17 de julho de 2026.