A Prefeitura de Campos do Jordão publicou dois editais de processos seletivos destinados à formação de cadastro de reserva para contratação temporária de profissionais nas áreas da Educação e da Saúde. As oportunidades são para auxiliar da vida escolar, agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias.

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A função de auxiliar da vida escolar envolve o atendimento e o apoio aos estudantes, especialmente aos alunos com TEA (Transtorno do Espectro Autista) e outras deficiências. A posição requer ensino médio completo, e a jornada de trabalho é de 40 horas semanais, com remuneração de R$ 1.993,18, além de cartão-alimentação no valor de R$ 840. A taxa de inscrição é de R$ 50.