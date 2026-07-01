Um vídeo registrado no local do grave acidente envolvendo um ônibus de excursão que saiu de Aparecida, no Vale do Paraíba, revela a dimensão da tragédia ocorrida na noite desta terça-feira (30), na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Santa Isabel.
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As imagens mostram o coletivo com a dianteira completamente destruída após atingir a traseira de uma carreta. O acidente deixou uma pessoa morta e diversos feridos.
O acidente aconteceu entre os quilômetros 185 e 186 da pista sentido São Paulo, na região do Parque Santa Tereza. Equipes do Corpo de Bombeiros, Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da concessionária RioSP atuaram no resgate das vítimas.
O vídeo, gravado logo após a colisão, evidencia o impacto da batida e a mobilização das equipes de emergência no atendimento aos passageiros.
Como aconteceu o acidente?
Segundo o Corpo de Bombeiros, o chamado foi registrado às 23h34. Poucos minutos depois, às 23h49, o Centro de Controle Operacional da concessionária RioSP também foi acionado para atender a ocorrência.
De acordo com as informações preliminares, o ônibus de excursão bateu na traseira de uma carreta. As causas da colisão ainda serão investigadas pelas autoridades.
Vítimas
Uma pessoa morreu no local do acidente. O Corpo de Bombeiros informou inicialmente que sete passageiros sofreram ferimentos leves, foram atendidos no local e não precisaram ser encaminhados a hospitais.
Outras quatro vítimas precisaram de atendimento hospitalar. Uma mulher com escoriações no rosto foi levada para a UPA de Santa Isabel. Outra mulher, que reclamava de dores no quadril, foi encaminhada ao Pronto-Socorro Luzia de Pinho Melo. Um homem com lesão no maxilar foi levado ao Hospital Geral de Guarulhos. Uma quarta vítima foi removida por equipes da concessionária RioSP.
RioSP divulgou balanço diferente
A concessionária RioSP apresentou números diferentes dos divulgados inicialmente pelo Corpo de Bombeiros.
Segundo a empresa, o acidente deixou:
- 1 morto;
- 5 vítimas em estado grave;
- 11 vítimas com ferimentos leves;
- 10 pessoas sem ferimentos.
A diferença entre os balanços é considerada comum nas primeiras horas após acidentes de grande porte, quando as informações ainda passam por atualização conforme a triagem das equipes de resgate e o atendimento hospitalar.
Ônibus saiu de Aparecida
O ônibus fazia uma excursão de Aparecida para a tradicional Feira da Madrugada, no Brás, na capital paulista.
Esse tipo de viagem é frequente entre comerciantes, sacoleiros e consumidores do Vale do Paraíba, que costumam seguir durante a madrugada para realizar compras e retornar no mesmo dia.