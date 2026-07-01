Um vídeo registrado no local do grave acidente envolvendo um ônibus de excursão que saiu de Aparecida, no Vale do Paraíba, revela a dimensão da tragédia ocorrida na noite desta terça-feira (30), na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Santa Isabel.

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As imagens mostram o coletivo com a dianteira completamente destruída após atingir a traseira de uma carreta. O acidente deixou uma pessoa morta e diversos feridos.