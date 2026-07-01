Quem usa WhatsApp poderá ter um nome de usuário para identificação na ferramenta no lugar do número de telefone. A funcionalidade ainda está em desenvolvimento, mas o aplicativo já está reservando a personalização dos nomes para interessados.

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O recurso vai substituir a necessidade de compartilhar o número de telefone e aumentar a privacidade na plataforma, especialmente em grupos, onde os membros têm acesso aos números uns dos outros.