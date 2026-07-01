Quem usa WhatsApp poderá ter um nome de usuário para identificação na ferramenta no lugar do número de telefone. A funcionalidade ainda está em desenvolvimento, mas o aplicativo já está reservando a personalização dos nomes para interessados.
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O recurso vai substituir a necessidade de compartilhar o número de telefone e aumentar a privacidade na plataforma, especialmente em grupos, onde os membros têm acesso aos números uns dos outros.
A liberação antecipada vai permitir que os mais de 3 bilhões de usuários garantam seus apelidos preferidos antes que outros os escolham.
Criadores de conteúdo e pequenas empresas poderão vincular o nome de usuário à Central de Contas da Meta, unificando o apelido com o que já utilizam no Instagram e no Facebook.
Como reservar seu nome de usuário
- Abra as configurações do WhatsApp;
- Clique em conta;
- Selecione nome de usuário;
- Digite o apelido desejado;
- Clique em salvar.
O recurso será liberado de forma geral ainda este ano, e o aplicativo enviará uma notificação assim que a função estiver ativa para todos.