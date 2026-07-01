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NOVIDADE

Whatsapp terá nome de usuário; veja como reservar o seu

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Nome de usuário do whatsapp já está sendo reservado
Nome de usuário do whatsapp já está sendo reservado

Quem usa WhatsApp poderá ter um nome de usuário para identificação na ferramenta no lugar do número de telefone. A funcionalidade ainda está em desenvolvimento, mas o aplicativo já está reservando a personalização dos nomes para interessados.

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O recurso vai substituir a necessidade de compartilhar o número de telefone e aumentar a privacidade na plataforma, especialmente em grupos, onde os membros têm acesso aos números uns dos outros.

A liberação antecipada vai permitir que os mais de 3 bilhões de usuários garantam seus apelidos preferidos antes que outros os escolham.

Criadores de conteúdo e pequenas empresas poderão vincular o nome de usuário à Central de Contas da Meta, unificando o apelido com o que já utilizam no Instagram e no Facebook.

Como reservar seu nome de usuário

  • Abra as configurações do WhatsApp;
  • Clique em conta;
  • Selecione nome de usuário;
  • Digite o apelido desejado;
  • Clique em salvar.

O recurso será liberado de forma geral ainda este ano, e o aplicativo enviará uma notificação assim que a função estiver ativa para todos.

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