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Mulher tenta se passar pela irmã para entrar na PI de Tremembé

Por Da redação | Tremembé
| Tempo de leitura: 1 min
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SAP-SP
Mulher tentou entrar em visita na PI de Tremembé
Mulher tentou entrar em visita na PI de Tremembé

Uma mulher foi flagrada ao tentar acessar a Penitenciária I “Dr. Tarcizo Leonce Pinheiro Cintra”, em Tremembé, utilizando a identidade de sua irmã. A ocorrência foi registrada no domingo (28).

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De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária, a visitante estava com o cadastro suspenso após ter sido flagrada, em ocasião anterior, tentando entrar na unidade com entorpecentes. Para burlar a segurança, ela fingiu ser a irmã, que é registrada como companheira de um detento do local.

Os policiais penais desconfiaram do documento apresentado e, durante a abordagem, a mulher confessou que pertencia à irmã.  Ela foi conduzida à delegacia de Taubaté, onde o boletim de ocorrência foi registrado, e agora responderá pelos trâmites jurídicos.

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