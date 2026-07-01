Uma mulher foi flagrada ao tentar acessar a Penitenciária I “Dr. Tarcizo Leonce Pinheiro Cintra”, em Tremembé, utilizando a identidade de sua irmã. A ocorrência foi registrada no domingo (28).

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De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária, a visitante estava com o cadastro suspenso após ter sido flagrada, em ocasião anterior, tentando entrar na unidade com entorpecentes. Para burlar a segurança, ela fingiu ser a irmã, que é registrada como companheira de um detento do local.