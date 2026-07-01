Os motoristas que trafegam pelas rodovias do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte paulista já encontram tarifas mais altas nas praças de pedágio a partir desta quarta-feira (1º). Os novos valores foram autorizados pela Artesp e baseados na variação média do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Na Rodovia dos Tamoios, principal ligação entre o Vale do Paraíba e o Litoral Norte, o reajuste aplicado foi de 5,08%. Para veículos leves, a tarifa em Jambeiro subiu para R$ 6,10 e em Paraibuna passou para R$ 13,00. No Contorno Sul de Caraguatatuba, o valor foi para R$ 5,90. Os mesmos valores também passam a ser cobrados por eixo de veículos comerciais pesados, como ônibus e caminhões, que utilizam a rodovia.