O motociclista que morreu em um grave acidente na Rodovia dos Tamoios, em São José dos Campos, foi identificado como Eder da Silva, de 43 anos.
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Pedreiro e morador da cidade, ele perdeu a vida na noite desta terça-feira (30), após a motocicleta que conduzia bater na traseira de um carro e, na sequência, ele ser atingido por outro veículo, segundo o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil.
O acidente aconteceu por volta das 18h49, na altura do km 5 da Rodovia dos Tamoios, na região da Vila São Bento. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e será investigado pela Polícia Civil.
Quem era Eder da Silva?
Eder da Silva tinha 43 anos, trabalhava como pedreiro e morava em São José dos Campos.
No momento do acidente, ele conduzia uma motocicleta Yamaha YBR 125 azul, ano 2009. Conforme o boletim de ocorrência, ele morreu ainda no local após uma sequência de colisões que será analisada pela perícia.
A identificação da vítima encerrou a expectativa de familiares e amigos e trouxe um nome à tragédia registrada em uma das principais rodovias do Vale do Paraíba.
Como aconteceu o acidente?
De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, Eder seguia pela Rodovia dos Tamoios, no sentido São José dos Campos, quando bateu na traseira de um GM Corsa Wind.
Com o impacto, o motociclista caiu sobre a pista. Logo em seguida, foi atingido por um Honda Fit, que trafegava atrás.
A ocorrência foi apresentada no CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São José dos Campos.
O que disseram os motoristas?
O motorista do Corsa, de 57 anos, informou à Polícia Civil que trafegava pela faixa da direita, em um trecho de subida, quando sentiu uma forte batida na traseira do veículo.
Segundo o relato, o impacto quebrou a lanterna traseira esquerda e fez o carro desligar. Ao olhar pelos retrovisores, ele viu uma motocicleta desgovernada atravessando as faixas da pista.
O condutor afirmou ainda ter percebido uma segunda motocicleta atingir a primeira, mas disse não ter visto o momento da queda de Eder nem o atropelamento. Ele permaneceu no local para prestar socorro e colaborar com a investigação.
Já a motorista do Honda Fit, de 41 anos, declarou que seguia pela faixa central quando sentiu o veículo passar sobre algo na pista.
Ela afirmou que, naquele momento, não conseguiu identificar se havia atingido um objeto, destroços, um animal ou uma pessoa. Depois do impacto, estacionou no acostamento em um local seguro e retornou a pé para verificar o que havia acontecido.
Segundo seu depoimento, ao voltar ao local encontrou duas motocicletas e duas vítimas, sendo uma delas caída na pista. Ela afirmou que não presenciou a colisão inicial.
O teste do bafômetro realizado pela motorista teve resultado negativo.
Havia uma segunda motocicleta?
Um dos pontos que ainda será esclarecido pela investigação é a possível participação de uma segunda motocicleta.
Tanto o motorista do Corsa quanto a condutora do Honda Fit afirmaram ter visto outro motociclista envolvido na ocorrência.
Apesar dos relatos, o boletim de ocorrência informa que esse possível condutor não foi localizado nem identificado pela Polícia Militar Rodoviária e, por isso, não prestou depoimento.
A Polícia Civil deverá realizar novas diligências para confirmar a participação desse veículo e identificar seu condutor.
O que será investigado?
A Polícia Civil requisitou perícia no local do acidente, além dos exames necroscópico e toxicológico da vítima.
Também serão analisados laudos técnicos, imagens de câmeras de monitoramento e o depoimento de testemunhas para esclarecer a dinâmica completa da ocorrência.
Segundo o boletim de ocorrência, os dois motoristas envolvidos estavam habilitados e realizaram teste do etilômetro, ambos com resultado negativo.
O registro policial ainda aponta que o trecho da rodovia apresentava baixa luminosidade no momento do acidente, fator que também poderá ser considerado pela perícia durante a investigação.
Até a conclusão dos laudos, o caso segue registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, podendo haver reclassificação conforme o avanço das investigações.