O motociclista que morreu em um grave acidente na Rodovia dos Tamoios, em São José dos Campos, foi identificado como Eder da Silva, de 43 anos.

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Pedreiro e morador da cidade, ele perdeu a vida na noite desta terça-feira (30), após a motocicleta que conduzia bater na traseira de um carro e, na sequência, ele ser atingido por outro veículo, segundo o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil.