Um ônibus de excursão que saiu de Aparecida, no Vale do Paraíba, com destino à Feira da Madrugada, no Brás, em São Paulo, se envolveu em um grave acidente na noite desta terça-feira (30).
O coletivo bateu na traseira de uma carreta na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na altura de Santa Isabel, e deixou um morto e diversos feridos.
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A colisão aconteceu entre os quilômetros 185 e 186 da pista sentido São Paulo, na região do Parque Santa Tereza. Equipes do Corpo de Bombeiros, Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), PRF (Polícia Rodoviária Federal) e da concessionária RioSP atenderam a ocorrência.
Como aconteceu o acidente com o ônibus de Aparecida na Dutra?
Segundo o Corpo de Bombeiros, o chamado foi registrado às 23h34. Poucos minutos depois, às 23h49, o Centro de Controle Operacional da RioSP também foi acionado para atender a colisão traseira entre o ônibus de excursão e uma carreta.
As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades responsáveis.
Vítimas do acidente
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente deixou 12 vítimas.
Uma pessoa morreu ainda no local da colisão.
Outras sete vítimas sofreram ferimentos leves, receberam atendimento no local e não precisaram ser encaminhadas a unidades de saúde.
Além delas, quatro passageiros precisaram ser levados para hospitais da região: uma mulher com escoriações no rosto foi encaminhada à UPA de Santa Isabel; outra mulher, com dores no quadril, foi levada ao Pronto-Socorro Luzia de Pinho Melo; um homem com lesão no maxilar foi encaminhado ao Hospital Geral de Guarulhos; uma quarta vítima foi removida pela equipe da concessionária RioSP.
RioSP divulga balanço diferente
A concessionária RioSP apresentou um balanço operacional diferente do informado inicialmente pelo Corpo de Bombeiros.
Segundo a empresa, foram registradas:
- 1 morte;
- 5 vítimas graves;
- 11 vítimas leves;
- 10 pessoas sem ferimentos.
Como é comum nas primeiras horas após acidentes de grande porte, os números podem variar conforme a triagem das equipes de resgate, o transporte dos pacientes e a atualização das informações pelas unidades hospitalares. O balanço oficial deverá ser consolidado pelas autoridades responsáveis pela ocorrência.
Ônibus seguia para a Feira da Madrugada
As informações iniciais apontam que o ônibus havia saído de Aparecida levando passageiros para a tradicional Feira da Madrugada, no Brás, um dos principais polos de compras populares da capital paulista.
Esse tipo de excursão é frequente no Vale do Paraíba, especialmente entre comerciantes, sacoleiros e consumidores que viajam durante a noite para realizar compras em São Paulo e retornam no mesmo dia.