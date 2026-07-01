Um ônibus de excursão que saiu de Aparecida, no Vale do Paraíba, com destino à Feira da Madrugada, no Brás, em São Paulo, se envolveu em um grave acidente na noite desta terça-feira (30).

O coletivo bateu na traseira de uma carreta na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na altura de Santa Isabel, e deixou um morto e diversos feridos.

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