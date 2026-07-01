A EMDURB (Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano) abriu inscrições para um concurso que visa à contratação imediata de 48 profissionais de nível fundamental e médio, além da formação de cadastro reserva. As oportunidades são para atuação em Ubatuba, em áreas operacionais e administrativas, com salários entre R$ 1.833,48 e R$ 2.612,44. Inscrições abertas até 10 de agosto.

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As vagas são para desinsetizador (12), oficial administrativo (1), auxiliar de escritório (5) e agente de operações de estacionamento rotativo (30), todas com jornada de trabalho de 44 horas semanais.

Provas e inscrições