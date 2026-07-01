Três homens foram presos por tráfico de drogas em Potim. A ocorrência foi registrada na madrugada desta quarta-feira (1º).
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Policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) visualizaram quatro suspeitos que empreenderam fuga pelos telhados das residências ao perceberem a presença da equipe.
Após acompanhamento, três foram alcançados e um conseguiu fugir. Durante a ação, foram apreendidas drogas e dinheiro.
Eles foram conduzidos ao plantão policial onde permaneceram presos à disposição da Justiça.