01 de julho de 2026
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TRÁFICO DE DROGAS

Três são presos após fuga pelo telhado na madrugada em Potim

Por Da redação | Potim
| Tempo de leitura: < 1 min
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Divulgação
Apreensões em Potim
Apreensões em Potim

Três homens foram presos por tráfico de drogas em Potim. A ocorrência foi registrada na madrugada desta quarta-feira (1º).

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Policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) visualizaram quatro suspeitos que empreenderam fuga pelos telhados das residências ao perceberem a presença da equipe.

Após acompanhamento, três foram alcançados e um conseguiu fugir. Durante a ação, foram apreendidas drogas e dinheiro.

Eles foram conduzidos ao plantão policial onde permaneceram presos à disposição da Justiça.

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