Três homens foram presos por tráfico de drogas em Potim. A ocorrência foi registrada na madrugada desta quarta-feira (1º).

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Policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) visualizaram quatro suspeitos que empreenderam fuga pelos telhados das residências ao perceberem a presença da equipe.