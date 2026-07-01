A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) registrou aumento de 8% nas mortes violentas em 2026, de janeiro a maio, segundo dados da SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo).

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Os cinco primeiros meses do ano registram 120 pessoas mortas em homicídios e duas em latrocínios, totalizando 122 mortes violentas. No ano passado, no mesmo período, foram 112 vítimas de homicídio e uma em latrocínio, um total de 113 mortes.