A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) registrou aumento de 8% nas mortes violentas em 2026, de janeiro a maio, segundo dados da SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo).
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Os cinco primeiros meses do ano registram 120 pessoas mortas em homicídios e duas em latrocínios, totalizando 122 mortes violentas. No ano passado, no mesmo período, foram 112 vítimas de homicídio e uma em latrocínio, um total de 113 mortes.
Com isso, o número de vítimas em homicídios cresceu 7% e o de latrocínios dobrou. O aumento nas mortes violentas ocorre após quedas sucessivas no indicador no ano passado, que terminou com 278 homicídios e oito latrocínios contra 295 e 15 em 2024.
Vale é líder da violência em SP
O número de mortes violentas mantém o Vale na liderança absoluta dos homicídios no interior do estado de São Paulo, segundo os dados oficiais da SSP.
Considerando a soma de vítimas de homicídio e de latrocínio (122 mortes na RMVale), a região supera todas as demais regiões do interior: Ribeirão Preto (90 mortes), Sorocaba (89), Campinas (84), Piracicaba (62), Santos (62), Bauru (62), São José do Rio Preto (32), Araçatuba (31) e Presidente Prudente (27).
O estado terminou os primeiros cinco meses do ano com 1.009 mortes em homicídios e 38 em latrocínios, somando 1.047 vítimas da violência. O interior foi responsável por 644 homicídios (63,83% do estado) e 17 latrocínios (44,74%), chegando a 661 vítimas de morte violenta (63% de SP). No interior, a RMVale foi responsável por 18,63% das mortes por homicídio.