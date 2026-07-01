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TRÁFICO DE DROGAS

Foragido do sistema prisional de Bauru é preso em Guaratinguetá

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um homem condenado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo foi preso em Guaratinguetá. Ele era procurado pela Justiça após evadir-se do sistema prisional de Bauru.

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A ocorrência foi registrada na noite de terça-feira (30) por policiais da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) no bairro Jardim Tamandaré.

O suspeito foi abordado e, após consulta aos sistemas criminais, constatou-se que se tratava de foragido com pena a cumprir. Ele foi prontamente conduzido ao plantão, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

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